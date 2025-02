Wiceminister „przejechał na czerwonym”, doszło do kolizji. Policja: Polityk został ukarany

Rafał Rosiński (Polskie Stronnictwo Ludowe), podsekretarz w resorcie cyfryzacji, kierował pojazdem, który uczestniczył w zdarzeniu drogowym na terenie Zachodniego Pomorza. To ustalenia dziennikarzy „Głosu Koszalińskiego”.

Wiceminister miał nie zastosować się do sygnalizacji świetlnej. Policja uznała jego winę

Regionalny dziennik skontaktował się z policją, która poinformowała, że „wiceminister (...) przejechał na czerwonym świetle”. – W wyniku czego doszło do zderzenia z prawidłowo jadącym pojazdem, którym kierowała kobieta – podała nadkomisarz Monika Kosiec, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Jak dodała, kierująca „z ogólnymi potłuczeniami trafiła do szpitala”.

Nie stwierdzono jednak, by życiu kobiety zagrażało niebezpieczeństwo. Jeśli chodzi o Rosińskiego, został on zbadany na obecność alkoholu we krwi. Był trzeźwy. Uznano go winnym zdarzenia. – Polityk został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych – mówi nadkom. Kosiec. Na konto kierowcy powędrowało także 12 punktów karnych.

Szczegółowo zdarzenie drogowe opisał facebookowy profil Koszalin 998-112 (informujący między innymi o utrudnieniach na drogach). W związku z kolizją na miejsce zadysponowano sekcję techniczną koszalińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Wezwano także zespół ratownictwa medycznego i policję.

Zachodnie Pomorze. Kolizja w Koszalinie. Drugi kierowca „nie odniósł poważnych obrażeń”

„W wyniku tego zdarzenia do szpitala została przetransportowana kobieta, która naszczęście nie odniosła poważnych obrażeń” – czytamy. Koszalin 998-112 również podaje, że jeden z pojazdów „przejechał na czerwonym świetle, po czym zderzył się z prawidłowo jadącym” autem.

W okolicy miejsca, gdzie pracowały służby, przez pewien czas ruch był albo zablokowany, albo utrudniony.

