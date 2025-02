Maria Zacharowa w Radiu Sputnik komentowała wystąpienie kanadyjskiej minister spraw zagranicznych na szczycie G20. Rzeczniczka MSZ Rosji zauważyła, że Melanie Joly całe swoje wystąpienie poświęciła zapewnieniu, że jej kraj będzie bronić niepodległości. Ukrainy. – Z jednej strony to szaleństwo, ponieważ forum dotyczy czegoś innego. Po co gadać w próżnię, jeśli nikt tego nie słyszy z wyjątkiem 20 ministrów, którzy zebrali się, aby omówić inne sprawy? – zastanawiała się Zacharowa.

Rzeczniczka MSZ Rosji o bronieniu niepodległości Ukrainy. Nawiązała do Donalda Trumpa ws. Kanady

– Ale najbardziej fantastyczne jest to, że Kanada ma problemy z niepodległością i własną integralnością terytorialną – kontynuowała rzeczniczka rosyjskiej dyplomacji. Zacharowa nawiązała w tym kontekście do amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, który wielokrotnie sugerował, aby Kanada dołączyła do USA jako 51. stan.

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji wykorzystała słowa Trumpa zauważając, że Stany Zjednoczone otwarcie oskarżają administrację Joe Bidena o rozpętanie wojny w Ukrainie. – USA mówią w ten, czy inny sposób, że gdyby nie poprzednia administracja, nie doszłoby do tego. To nie są słowa wypowiedziane za zamkniętymi drzwiami, ale staje się to wiedzą publiczną – przekonywała Zacharowa.

Stół negocjacyjny ws. Ukrainy bez krajów UE. Maria Zacharowa zabrała głos ws. Polski

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ wyjaśniała również, dlaczego nie ma miejsca dla Europy przy stole negocjacyjnym. – Codziennie krzyczą, że powinny przy nim być. Jak można być posadzonym przy stole negocjacyjnym, jeśli robi się przy nim taki bałagan? – komentowała Zacharowa.

Według rzeczniczki rosyjskiej dyplomacji państwa UE zmieniają narrację ws. Ukrainy niemal codziennie. – Czy ktoś może jasno sformułować stanowisko Francji, Polski lub Niemiec? To misja niemożliwa. Każdy nowy pomysł wyklucza poprzedni: najpierw siły pokojowe, potem wojska europejskie, a następnie jakieś połączone kontyngenty – mówiła Zacharowa.

