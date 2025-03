Hołownia wykorzystał wpadkę Nawrockiego. Pokazał, ile jest „Puci”

Kandydujący na prezydenta z poparciem PiS Karol Nawrocki w niedzielę 2 marca przemawiał na konwencji programowej w podwarszawskich Szeligach. Nie obyło się bez ataków na głównego kontrkandydata, Rafała Trzaskowskiego z PO. Nawrocki atakował go za zmianę stanowiska w sprawie definicji płci i małżeństwa.

Nawrocki mówił o płciach. Hołownia wyśmiał

— Stanęliśmy przed dyskusjami, czy są dwie płcie. Tak, są i zawsze były dwie płcie, a małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny — oświadczał Karol Nawrocki, w dziwny sposób wymawiając słowo „płcie”. — 50 lat zabrało Rafałowi Trzaskowskiemu i potrzebował tej kampanii wyborczej, żeby zorientować się, że są dwie płcie. Albo nie ma refleksu, albo kłamie – atakował szef IPN.

Na nietypowo brzmiące „płcie” w ustach Nawrockiego uwagę zwrócił Szymon Hołownia. Kandydujący na prezydenta z ramienia Polski 2050 polityk postanowił zadrwić z kandydata wspieranego przez PiS. Opublikował w tym celu wpis na platformie X.

„Mój głos w sprawie, ile jest PUCI. Dobrego tygodnia dla tych, co kojarzą i dla tych, co nie kojarzą, bo Pucio jest dobry dla wszystkich” – napisał Hołownia, dodając zdjęcie z książeczkami dla dzieci, których głównym bohaterem jest właśnie chłopiec o imieniu Pucio. Być może to tylko przypadek, ale pozował akurat z trzema egzemplarzami opowieści o przygodach Pucia.

Rafał Trzaskowski o liczbie płci

Pytany o liczbę płci, Rafał Trzaskowski odpowiedział jednoznacznie. – Ja jestem politykiem zdrowego rozsądku, a według polskiego prawa mamy dwie płcie biologiczne, wszyscy o tym wiemy – mówił na początku lutego w Polsat News. – Natomiast nie dam się wciągnąć w to, co PiS będzie próbował robić. Tak jak szczuł na mniejszości wcześniej, teraz będzie znowu próbował atakować, będzie próbował szukać tego typu tematów, żeby rozpętać kolejną nagonkę – dodawał od razu, .

Trzaskowski podkreślał, ze nie opracowuje wytycznych urzędników miejskich w tym zakresie. Zaznaczył jednak, że nie zmienia to pewnych podstawowych kwestii. – Wszystkim należy się szacunek, również jeżeli chodzi o to, jak się do kogoś zwracać – mówił, odnosząc się do problemu z zaimkami.

