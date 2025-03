Wyciekł wewnętrzny sondaż PiS. Tak Polacy oceniają Nawrockiego

Dziennikarze „Newsweeka” dotarli do wewnętrznych badań, które przeprowadzono na zlecenie Prawa i Sprawiedliwości. W sondażu sprawdzono, który z kandydatów w wyborach prezydenckich ma obecnie największe szanse na zwycięstwo. Jak się okazuje, podobnie jak we wszystkich publikowanych sondażach, to Rafał Trzaskowski pozostaje liderem.

Wynik Mentzena cieszy sztab PiS

W badaniu dla PiS kandydat KO uzyskał 36 proc. głosów. Karol Nawrocki, który jest popierany przez partię Jarosława Kaczyńskiego, uplasował się na drugiej pozycji z wynikiem 28 proc. Do trzeciego w stawce Sławomira Mentzena dzieli go spory dystans. Według tego badania polityk Konfederacji mógłby liczyć na 13-14 proc. głosów, a więc o połowę mniej.

Z ustaleń „Newsweeka” wynika, że dobry wynik Sławomira Mentzena cieszy sztabowców z PiS, ponieważ liczą oni na to, że w drugiej turze jego wyborcy przerzucą się na Karola Nawrockiego. W ich opinii, jeśli Sławomir Mentzen zdobyłby ok. 22 proc. w pierwszej turze, szef IPN miałby w dogrywce wygraną w kieszeni.

Według badania dla PiS pozostali kandydaci nie mogą liczyć na dwucyfrowe poparcie. Szymon Hołownia przekonał do siebie 8 proc. respondentów a Grzegorz Braun 3 proc. W PiS liczą, że pomóc Karolowi Nawrockiemu może również wynik Marka Jakubiaka, którego aktualnie w Pałacu Prezydenckim widzi 2 proc. ankietowanych.

Karol Nawrocki o wynikach sondaży

W rozmowie z Radiem Zet Karol Nawrocki ocenił swoje wyniki sondażowe, które są niższe od tych, jakie notuje PiS. Skomentował też sondaż dla „Wprost”, zgodnie z którym wśród internautów przegrałby w pierwszej turze ze Sławomirem Mentzenem. – Wszystko jest dobrze, więc uspokajam. Jeśli takie sondaże pan traktuje poważnie...Nie śledzę wszystkich sondaży, widziałem różne – takie, które dają mi zwycięstwo w II turze, dają mi ponad 30 proc. i takie, gdzie mam mniej – stwierdził szef IPN.

Kandydat popierany przez PiS przekonywał, że „z całą pewnością wejdzie do drugiej tury albo wygra w pierwszej turze wybory prezydenckie”.

