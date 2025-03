Nawrocki wyprzedzony przez Mentzena w sondażu prezydenckim. Jednoznaczna reakcja

Karol Nawrocki w Radiu Zet ocenił swoje wyniki sondażowe, które są niższe od tych, jakie notuje PiS. Skomentował też sondaż dla „Wprost”, zgodnie z którym wśród internautów przegrałby w pierwszej turze ze Sławomirem Mentzenem. – Wszystko jest dobrze, więc uspokajam. Jeśli takie sondaże pan traktuje poważnie… Nie śledzę wszystkich sondaży, widziałem różne – takie, które dają mi zwycięstwo w II turze, dają mi ponad 30 proc. i takie, gdzie mam mniej – mówił prezes IPN.

Nawrocki przekonywał, że „z całą pewnością wejdzie do drugiej tury albo wygra w pierwszej turze i w ogóle wygra wybory prezydenckie”. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach odniósł się również do badania, zgodnie z którym w sytuacji kryzysu ekonomicznego i masowego napływu uchodźców do Polski lepiej od niego w roli głowy państwa sprawdziłby się Mateusz Morawiecki.

Nawrocki o zaskakującym sondażu z Morawieckim. „To tylko publicystyczna dyskusja wokół wyborów”

– Z całą pewnością wyborcy PiS-u, jak i członkowie NSZZ Solidarność, która także mnie popiera, członkowie wielu fundacji i stowarzyszeń wierzą w Karola Nawrockiego i we mnie jako w przyszłego prezydenta. To nie jest kwestia dyskusji o jakiejkolwiek zamianie, tylko to jest publicystyczna dyskusja wokół wyborów. Zostanę prezydentem RP – zapewniał szef Instytutu Pamięci Narodowej.

Nawrocki w odpowiedzi na pytanie słuchacza zapewnił, że nie będzie uzależniony od Jarosława Kaczyńskiego. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że jako głowa państwa będzie miał jednego szefa – naród polski. Nawrocki zaznaczył jednocześnie, że „nie wyobraża sobie, aby nie pozostawał w dialogu z tak ważną osobą w polskim w parlamencie, szefem największego klubu parlamentarnego”. Dodał, że ma podobne podejście do innych szefów partii politycznych.

Karol Nawrocki zgodzi się na debatę ze Sławomirem Mentzenem? Padła jasna deklaracja

Prezes IPN złożył również twardą deklarację ws. ewentualnej debaty z Mentzenem. – Ja stanę do debaty z każdym, ze wszystkimi kandydatami na urząd prezydenta. Takie debaty pewnie będą. Jeśli będzie potrzebna druga tura, to stanę pewnie z moim głównym kontrkandydatem – podsumował Nawrocki.

