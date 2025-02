Sensacyjny sondaż prezydencki. Mentzen wyprzedził Nawrockiego. „Swego rodzaju fotografia”

Wybory prezydenckie, których pierwsza tura odbędzie się 18 maja, zamkną – przynajmniej na jakiś czas – maraton ogólnopolskiego głosowania. W najnowszym badaniu, które dla „Wprost” zrealizowała pracownia SW Research, zadaliśmy pytanie: „Gdyby wybory prezydenckie odbyły się dziś, na kogo oddałbyś swój głos?”.

Sensacja wisi na włosku? Nowy sondaż prezydencki

Zdecydowanym liderem sondażu jest Rafał Trzaskowski. Na kandydata Koalicji Obywatelskiej planuje głosować 33,6 proc. ankietowanych (wzrost o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z badaniem ze stycznia).

W dalszej części stawki doszło do sensacyjnego przetasowania i na drugiej pozycji znalazł się – nie jak dotychczas Karol Nawrocki – a Sławomir Mentzen. Kandydata Konfederacji popiera 18,9 proc. badanych (wzrost o 5,8 pkt. proc.), a kandydata, który w wyścigu prezydenckim startuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości – 16,5 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.)

Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Szymon Hołownia – 7,9 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), Grzegorz Braun – 2,9 proc. (wzrost o 0,7 pkt. proc.), Krzysztof Stanowski – 2,8 proc. (nie był uwzględniony w poprzednim badaniu), Adrian Zandberg – 2,6 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.), Marek Jakubiak – 2,2 proc. (wzrost o 1,1 pkt. proc.) oraz Magdalena Biejat – 1,8 proc. (spadek o 1,6 pkt. proc.). 1 proc. respondentów wskazał innego kandydata, a 9,9 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

W kilku grupach Nawrocki wygrywa z Mentzenem. Nie tylko wśród kobiet

Najwyższe wskaźniki poparcia Trzaskowski odnotowuje w grupie kobiet (35,8 proc.), osób powyżej 50. roku życia (46,1 proc.) oraz wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. (40,1 proc.). W przypadku Mentzena są to mężczyźni (23,9 proc.), osoby do 24. roku życia (36,7 proc.) i mieszkańcy miast do 20 tys. (23,8 proc.), a w odniesieniu do Nawrockiego: kobiety (17,2 proc.), osoby powyżej 50. roku życia (22,5 proc.) i mieszkańcy miast z liczbą ludności, która przekracza pół miliona (19,9 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że Nawrocki wygrywa z Mentzenem, jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie odpowiedzi kobiet (17,2 do 14,6 proc.), w grupie najstarszych respondentów (22,5 do 6,5 proc.), a także osób z miast z ludnością w przedziale 20-99 tys. (16,6 do 15,9 proc.) oraz z miast powyżej 500 tys. ludności (19,9 do 16,4 proc.).

Mentzen przed Nawrockim w sondażu. Ekspert komentuje

– Internet bardzo często zniekształca obraz rzeczywistości i tak dzieje się w pewnym stopniu w tym przypadku. Bo nie wszyscy Polacy korzystają z internetu, nie wszyscy robią to tak samo intensywnie, co tyczy się w dużej mierze twardego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, czyli osób starszych, z małych miejscowości – mówi dla „Wprost” dr hab. Olgierd Annusewicz.

– W sondażu ciekawe jest to, że zarówno Rafał Trzaskowski, jak i Szymon Hołownia uzyskali poparcie, które utrzymują w klasycznych badaniach. Na podstawie wyników można także wyciągnąć wniosek, że Sławomir Mentzen jest bardzo silny w internecie, a Karol Nawrocki po prostu słaby. Bo rezultaty obu tych polityków odbiegają od badań, które zostały zrealizowane na reprezentatywnej grupie Polaków, a nie samych internautów – komentuje politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

– Warto też pamiętać, że sondaże wpływają na kształtowanie rzeczywistości, a także preferencji politycznych. Bo jeżeli wyborcy są zamknięci w konkretnej bańce informacyjnej, w której będzie pojawiało się coraz więcej wzmianek, że dany kandydat rośnie w siłę, to część z nich może pójść tym tropem – dodaje nasz rozmówca.