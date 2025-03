Spięcie w koalicji. Żukowska do ministra: Jesteś bezczelny

– Absolutnie to nie jest pomysł Lewicy. Dementuję takie sugestie. To jest projekt wypracowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z ekspertami – tłumaczył w piątek rano na antenie RMF FM Krzysztof Paszyk, minister rozwoju i technologii.

I dalej. – Nadużyciem są opinie, które pojawiają się z ust Lewicy, że to jest ich pomysł, ich wykonanie. Absolutnie to jest nieprawdziwe. Przestrzegam kolegów z Lewicy, aby takich nadużyć nie robić – mówił polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Żukowska ostro do ministra. „Jesteś bezczelny”

Na słowa ministra szybko zareagowała Anna Maria Żukowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy. „Jesteś bezczelny” – napisała w mediach społecznościowych.

„Jak sam pisałeś tę ustawę, to dlaczego idzie Ci tak opornie opowiadanie o tym co w niej jest? Kłamstwo ma krótkie nogi, a rzeczywistość Cię weryfikuje. Nie przygotowałeś sam żadnej ustawy o mieszkalnictwie która by stanęła na rządzie” – stwierdziła.

Ostro między Żukowską a ministrem Paszykiem

Jako weryfikację słów ministra posłanka podała dalej wpis dziennikarza „Dziennika Gazety Prawnej” Marka Mikołajczyka. Ten opublikował fragment dokumentu, w którym wyraźnie jest napisane, że za opracowanie projektu ustawy odpowiedzialny jest Krzysztof Kukucki z Lewicy.

Do rozmowy włączył się także działacz małopolskiej Lewicy Maciej Kamiński. „Sukces tutaj ma dwóch ojców: Krzysztofa Kukuckiego i Tomasza Lewandowskie. Nie Krzysztofa Paszyka on wraz z Jackiem Tomczakiem oraz Krzysztofem Hetmanem są jedynie ojcami kredytu 0%” – napisał. „Na szczęście niedoszłymi” – odpisała mu Żukowska.

Potyczka między Żukowską a Paszykiem nie przeszła bez uwagi opozycji. „Miło, sympatycznie, koalicyjnie” – skomentowała posłanka Olga Semeniuk-Patkowska z Prawa i Sprawiedliwości.

