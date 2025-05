Jacek Kurski chce wrócić do TVP? W sieci zawrzało

– Wrócę do was, kochani. Wrócę do was, kochani w telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie – powiedział Jacek Kurski w trwającym pięć sekund nagraniu opublikowanym przez TVP Info w mediach społecznościowych. „Już straszy” – zaznaczono w opisie filmu. Wideo wywołało szereg komentarzy. „Po moim trupie…” – napisał kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki.

Większość opinii pochodziła jednak ze strony Koalicji Obywatelskiej. Nie zabrakło odniesień do wyborów prezydenckich. „Rafał Trzaskowski lub Jacek Kurski. Wartości vs antywartości. O tym wszyscy zdecydujemy!” – podkreślił Krzysztof Brejza. „Kaczyński, Ziobro, Kurski, Macierewicz, Romanowski wrócą, jak nie pójdziesz na wybory!” – dodał Dariusz Joński.

Jacek Kurski ogłasza powrót do TVP. Politycy łączą sprawę z wyborami

„Czarnek straszy, że Onet przestanie istnieć, a Kurski zapowiada swój powrót do TVP. Jeszcze wypuszczą Macierewicza z szafy i mamy pełen pakiet mobilizacyjny dla…wyborców koalicji” – wtórował Łukasz Kohut. „Głosowanie na Nawrockiego, to głosowania na Kurskiego. Pamiętacie ten jego cyniczny uśmieszek?” – dopytywał Arkadiusz Myrcha.

„Czarnek straszy dziennikarzy. Kurski już przebiera nogami. Zatrzymajmy zło” – apelował Sławomir Nitras. W kolejnym wpisie również powiązał Kurskiego z Nawrockim. Cezary Tomczyk dodał, że Kurski pracuje przy kampanii prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, jako dowód wstawiając zdjęcie z wizyty w USA. „W najbliższą niedzielę wszyscy idziemy na wybory – nie pozwólmy, aby to wróciło” – ostrzegała Barbara Nowacka.

Adamowicz o słowach Kurskiego ws. TVP. Wspomniała o sześciu latach terapii

„Najgorsze twarze PiS ustawiają się za Nawrockim” – skomentował Adam Szłapka. „Nie napiszę nic emocjonalnego, bo nie chcę zaprzepaścić terapii, którą od ponad sześć lat przez tego »człowieka« przechodzą nasze córki i ja. Napiszę tylko jedno: Paweł Adamowicz. I proszę Was wszystkich – bo ten »człowiek« wszystkim Polakom odebrał możliwość rozmowy bez nienawiści” – alarmowała Magdalena Adamowicz.

„Trzaskamy! I Wy trzaskajcie razem z nami! Kurski już czai się za rogiem, jeśli ktoś jeszcze potrzebuje czynnika motywującego” – podkreślił ponownie Brejza wstawiając nagranie z Jońskim i Szczerbą. – Jacek Kurski już się ogłosił, że wraca do TVP. Czarnek już ogłasza, że wraca do ministerstwa edukacji. Wybierzcie mądrze – reklamacji nie będzie! – powiedział z kolei Rafał Trzaskowski.

