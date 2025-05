Nawrocki zaskoczył. Tak skomentował deklarację Kurskiego

TVP Info udostępniła na swoim profilu na Twitterze fragment programu „Bez trybu” Justyny Dobrosz-Oracz. Na nagraniu widzimy Jacka Kurskiego, który w czerwonej bejsbolówce z napisem Nawrocki 2025 mówi: „Wrócę do was, kochani. Wrócę do wad, kochani w telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie”.

Pod nagraniem widnieje podpis „Jacek Kurski już straszy”. Zapowiedź programu, który zostanie wyemitowany w środę 28 maja w telewizji publicznej skomentował Karol Nawrocki. „Po moim trupie.”.. - napisał kandydat popierany przez PiS w wyborach prezydenckich.

