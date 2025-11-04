Jan Maria Jackowski: Zarzuty wobec Ziobry w sądzie się nie utrzymają. To burza w szklance wody

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Zbigniew Ziobro wróci z Budapesztu czy będzie starał się o azyl na Węgrzech?

Jan Maria Jackowski: Jeśli nadal chce być aktywny w polityce i odgrywać istotną rolę na prawicy, powinien wrócić do kraju i pokazać się jako prawdziwy fighter.

Lista zarzutów, które chce mu postawić prokuratura w związku z nieprawidłowościami w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, jest jednak długa.

W moim przekonaniu te wszystkie zarzuty są czysto PR-owo-polityczne. W sądzie się nie utrzymają. Pytanie tylko, jak długo potrwa zakończenie tej sprawy.

Sprawa dotyczy milionów złotych trwonionych z państwowej kasy. A najmocniejszym zarzutem jest kierowanie przez byłego ministra sprawiedliwości zorganizowaną grupą przestępczą.

Ale w gruncie rzeczy udowodnienie wszystkich tez, które stawia prokuratura będzie niesłychanie trudne. Więc, moim zdaniem, to jest trochę burza w szklance wody.

Czyli pana zdaniem nikt z polityków PiS nie odpowie karnie za to, co działo się w Funduszu Sprawiedliwości?

A widziała pani kiedykolwiek jakiegoś polityka z pierwszych stron gazet, z pierwszej ligi polityka, który po 1989 roku trafiłby do więzienia za kombinacje?

Owszem. Ostatnio – za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nielegalne finansowanie kampanii wyborczej z 2007 roku – trafił za kratki Nicolas Sarkozy, były prezydent Francji.

W Polsce są takie standardy, jakie są. Nikogo dotąd nie skazano, a mieliśmy przez ostatnie 35 lat setki podobnych historii i nikt nie został skutecznie skazany przez wymiar sprawiedliwości.

To prowadzi do smutnej konstatacji, że zwykły obywatel z byle powodu ponosi z całą surowością prawa konsekwencje swojego zachowania, natomiast politycy są bezkarni.