Kalendarz adwentowy z politykami PiS. Stanowski kpi z programu TVP

W programie „Kwiatki polskie” w minioną środę gościł Michał Suchora, współprzewodniczący partii Zieloni. To właśnie ten polityk przyniósł do studia sporych rozmiarów rekwizyt, na którym odnaleźć można było twarze polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Kalendarz adwentowy z politykami PiS w TVP

– Wręczę panom prezent, bo my już niedługo zaczynamy adwent. Jest to czas radosnego oczekiwania. Dla panów przyniosłem kalendarz adwentowy. To jest radosne oczekiwanie wielu Polek i Polaków, którzy oczekują na sprawiedliwość. Na to, by politycy i polityczki prawicy wreszcie odpowiedzieli wreszcie za swoje bezeceństwa – mówił gość programu.

– Taki kalendarz już niedługo my Zieloni opublikujemy na swojej stronie internetowej, będzie można go ściągnąć. Taką wspaniałą zabawę dla całej rodziny proponuję na ten czas radosnego oczekiwania. Można np. wziąć pisak i polityków z aktami oskarżenia zaznaczyć na niebiesko, a ukrywających się na Węgrzech na czerwono – kontynuował.

– Mam nadzieję, że minister Żurek nie da nam długo czekać i wszyscy, z tą gwiazdeczką na szczycie choinki Zbigniewem Z., za kratki trafią – mówił. Wspomniał tutaj osobę obecnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Waldemara Żurka oraz jego poprzednika, posła PiS Zbigniewa Z.

Zieloni uderzają w PiS. Stanowski kpi z TVP

– Ale my Zieloni kochamy wszystkich i wszystkim politykom, również tym na choince, życzymy wesołych świąt na wolności – stwierdził niespodziewanie Suchora. – Matko Boska! Co za złośliwość. No dobrze, to czekamy w takim razie na publikację. Właściwie wszystkie osoby tutaj rozpoznajemy – odpowiadał prowadzący program Grzegorz Markowski.

– Faktycznie to może być wspaniała zabawa dla całej rodziny. Można na przykład zabawić się w rozpoznawanie, który polityk za co powinien do tego aresztu trafić. Wspaniały czas, szanowni państwo, przy wigilijnym stole, przy odpakowywaniu prezentów – powtórzył raz jeszcze gość, wyraźnie zadowolony ze swojego wystąpienia.

Pod nieco mniejszym wrażeniem jego słów byli internauci, komentujący ten fragment na platformie X. Nieprzychylny komentarz zamieścił m.in. Krzysztof Stanowski z Kanału Zero. „W Telewizji Polskiej kalendarz adwentowy z politykami PiS, którzy powinni trafić za kratki:)))) Co się tam dzieje:)))))” – pisał, podkreślając emotikonami absurd i kiepski humor dołączonej sceny.

