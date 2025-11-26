Stanowski spiął się z kolejną dziennikarką TVP. Mówił o jej „zwojach”

Dziennikarz i biznesmen Krzysztof Stanowski wyraźnie nie przepada za koleżankami po fachu, pracującymi w TVP. Swego czasu głośno było o jego konflikcie z Dorotą Wysocką-Schnepf. Teraz przyszła kolej na Aleksandrę Pawlicką.

Impeachment w Polsce? Dziennikarka TVP pyta ministra

Stanowskiemu nie spodobały się słowa, które padły w wywiadzie z szefem resortu sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. – Czy z Karolem Nawrockim w pałacu prezydenckim i Waldemarem Żurkiem w ministerstwie sprawiedliwości możemy być świadkami pierwszego w III RP impeachmentu? – pytała dziennikarka.

Termin „impeachment”, który oznacza procedurę odwołania prezydenta, został wzięty z amerykańskiego systemu prawnego. W Polsce prawo nie przewiduje podobnego mechanizmu, prezydenta w naszym kraju nie da się odwołać w procedurze parlamentarnej przed końcem kadencji.

Istnieje co prawda teoretyczna możliwość postawienia prezydenta przed Trybunałem Stanu. Potrzeba do tego jednak połączonych izb Sejmu u Senatu, czyli Zgromadzenia Narodowego i przyjęcia wniosku głosami 2/3 ustawowej liczby członków. Mowa więc o 374 posłach i senatorach, co jest trudniejsze nawet od odrzucenia weta prezydenta (276 posłów).

Krzysztof Stanowski obraźliwie o dziennikarce TVP

– No właśnie nie mamy takiego klasycznego impeachmentu – odpowiedział na pytanie Pawłowskiej minister Żurek. – Ale ja bym wolał, żeby zarówno prezydent jak i rząd działali wspólnie dla dobra Polaków – kontynuował, próbując odejść od pomysłu prowadzącej program dziennikarki.

Zdecydowanie mniej dyplomatycznie pytanie Pawłowskiej skomentował Krzysztof Stanowski. „Jednak największe zwoje to ona ma na zewnątrz głowy, a nie wewnątrz” – napisał na X, odnosząc się do kręconych włosów dziennikarki.

