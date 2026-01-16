Braun szykuje „królewski kongres”. Na jaw wyszły zaskakujące szczegóły

Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna jeszcze w tym miesiącu organizuje kongres partyjny. Zaplanowany na 31 stycznia Kongres Inicjatyw Narodowych, Gospodarczych i Samorządowych (KINGS) ma być pokazem siły i zwrócić uwagę na poglądy partii odnośnie gospodarki.

KINGS. Partia Brauna szykuje kongres

Kongres ma być „przestrzenią spotkania ekspertów, praktyków i liderów opinii, którzy wspólnie tworzą program oparty na faktach, doświadczeniu i strategicznym myśleniu o Polsce”. W zapowiedzi wydarzenia czytamy też, że „kongres wyznacza kierunek i pokazuje, jak może wyglądać państwo zarządzane w sposób odpowiedzialny, suwerenny i efektywny”.

Miejsca wydarzenia jeszcze nie ogłoszono. Wiadomo jedynie, że będzie to około 70 km od Warszawy. – Robimy KINGS-a z rozmachem. Pokażemy, że poważni ludzie chcą współpracować z Koroną – mówił w rozmowie z gazeta.pl jeden z działaczy KPP. Cena zwykłego biletu wstępu to 300 zł. Można jednak zapłacić znacznie więcej.

Wejście premium za 1500 zł oferuje dodatkową kolację z udziałem zaproszonych gości. Wstęp elite za 2500 zł daje „możliwość udziału w kolacji przy stole organizacyjnym”, tajemniczą „niespodziankę” oraz „wsparcie organizacyjne podczas wydarzenia”. Za 5000 zł można zostać mecenasem wydarzenia, na którego czeka podziękowanie oraz ujęcie w liście mecenasów. „Otrzymanie karty wstępu jest równoznaczne z przekazaniem darowizny na cele statutowe partii w wybranej kwocie” – wyjaśniają organizatorzy kongresu.

Partia Brauna „zajmuje się tylko Ukraińcami i Żydami”?

– Wiele osób uważa, że Korona zajmuje się tylko Ukraińcami i Żydami, a gospodarka albo finanse nas nie obchodzą. KINGS to dowód, że jest inaczej. Mamy kontakty ze specjalistami z różnych dziedzin – podkreślał w rozmowie z portalem członek KPP. – Kongres ma być naszą wizytówką – dodawał.

Uwagę zwracają nazwiska w gronie panelistów. Dyskusję o wolności słowa prowadzić będzie Jan Pospieszalski, a w debacie uczestniczyć będą m.in. Monika Jaruzelska, Paweł Lisicki z „Do Rzeczy” oraz skrajnie prawicowy vloger Marcin Rola. Panel o wolności gospodarczej prowadzić ma były wiceprezydent Łodzi Ireneusz Jabłoński, przedstawiany przez gazeta.pl jako agent wywiadu z czasów PRL. Tu głos zabiorą Robert Gwiazdowski, Adam Abramowicz, Henryk Siodmiok, naczelny „Najwyższego Czasu” Tomasz Sommer czy Janusz Korwin-Mikke.

W panelu o armii i służbach debatować mają generałowie Leon Komornicki i Bogusław Samol. W rozmowie o suwerenności i bezpieczeństwie geostrategicznym pojawi się prorosyjski działacz i publicysta Leszek Sykulski, który dwa miesiące po napaści Rosji na Ukrainę przeprowadził wywiad z ambasadorem Rosji Siergiejem Andriejewem. Na wydarzeniu wystąpią też znana z działalności antyszczepionkowej Justyna Socha oraz kontrowersyjna ekspertka od technologii żywności Grażyna Cichosz.

