Tusk chciał wysłać żołnierzy na Grenlandię? Dwie osoby miały stanowczo oponować

Powołując się na „okolice Kancelarii Premiera”, dziennikarze „Newsweeka” donoszą o pomyśle wysłania polskich żołnierzy na Grenlandię. Na taki ruch chciał zdecydować się szef rządu, który nie zamierzał porzucać w potrzebie sojusznika z NATO i Unii Europejskiej. Polacy mieli towarzyszyć Finom, Szwedom, Brytyjczykom, Francuzom i innym europejskim krajom, które zdecydowały się na wysłanie symbolicznych wojsk.

Spór o Grenlandię. Tusk chciał wysłać żołnierzy

Tusk miał przekonywać, ze wsparcie europejskich krajów pomoże w realizowaniu polskich interesów wewnątrz UE. Przeciwko miał być jednak minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier ponoć zbudował dobre kontakty z sekretarzem obrony Petem Hegsethem. Jak pisze „Newsweek”, „konserwatysta z konserwatystą zawsze się dogadają”. Zwłaszcza, że obaj politycy mieli okazję spotkać się w Warszawie rok temu i nawiązali wówczas osobistą relację.

Kosiniak-Kamysz miał argumentować, że Polska najlepiej wyjdzie, jeśli w awanturze o Grenlandię będzie stała z boku i unikała oficjalnego zaangażowania. Tusk z kolei uważał, że nasz kraj i tak będzie częścią konfliktu, choćby ze względu na cła, które Donald Trump zamierza nałożyć na kraje Unii Europejskiej. Choć prezydent USA wyliczał z nazwy konkretne kraje, to Unia Europejska działa w ten sposób, że taryfy celne rozciągnięte będą na całą wspólnotę.

Nawrocki był gotów blokować Tuska?

Ze strategią Kosiniaka-Kamysza miał jednak zgadzać się prezydent Karol Nawrocki. „Newsweek” przedstawia go jako „zdecydowanego zwolennika polityki Trumpa”, któremu „przez myśl by nie przeszło” wyrażenie zgody. Polski prezydent ma bowiem wśród swoich kompetencji wyrażanie zgody na udział żołnierzy w misjach zagranicznych na wniosek Rady Ministrów. Bez jego akceptacji Tusk i tak nie spełniłby swoich planów.

Premier musiał więc brać pod uwagę, że Nawrocki ostatecznie zablokowałby jego starania. Byłby to sygnał dla sojuszników, którego nasz kraj i sam premier woleliby uniknąć. „Newsweek” podkreśla, że otoczenie szefa rządu „zaciekle milczy” i nie potwierdza pogłosek o takiej dyskusji na szczycie polskich władz.

