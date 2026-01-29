Radni nie chcą u siebie Maleńczuka. Przeciwko Bąkiewiczowi nie mieli oporów

– „Bo mnie głowa i nie mogę spać” – śpiewa Maciej Maleńczuk. A mnie boli głowa i nie mogę spać, jak słucham tego, co mówią radni PiS w Zamościu. Wyobraźcie sobie, że protestują przeciwko organizacji koncertu Maleńczuka w Zamościu – informował w nagraniu na X poseł Michał Krawczyk z KO.

Zamość. Koncert Maleńczuka wywołał polityczny spór

– Ale nie protestują, jak do Zamościa przyjeżdża Bąkiewicz z Kowalskim. Radnym PiS-u marzy się cenzura, marzy się wybieranie artystów, którzy mogą, albo nie mogą organizować koncertu w Zamościu. Niestety, PiS to jednak inny stan umysłu – oceniał polityk. Koncert Maleńczuka w Zamościu zaplanowano na piątek 30 stycznia w ramach Podsumowania Roku Kulturalnego 2025 w Zamojskim Domu Kultury.

„Wydarzenie honoruje osoby, instytucje, twórców oraz społeczników, którzy w minionym roku wykazali się szczególnym zaangażowaniem w rozwój, upowszechnianie i ochronę kultury w Zamościu” – dowiadujemy się z lokalnych mediów. Jak podkreślała przewodnicząca klubu rannych PiS z Zamościa Martyna Martyniuk, jej kolegów z partii „zaniepokoiła osoba, która będzie gwiazdą wieczoru, a więc pan Maciej Maleńczuk”.

Zamość. Radni PiS przeciwko wizycie Maleńczuka

– Jest to osoba kontrowersyjna. Nie do końca nam się podoba artysta, który będzie uświetniał ten wieczór – przyznała Martyniuk. Radny Piotr Błażewicz z PiS podkreślał, że pomija poglądy polityczne i wypowiedzi Maleńczuka o Nawrockim. Zwracał za to uwagę na jego „styl bycia” i komentarze dotyczące nielegalnych w Polsce używek. – Czy to na pewno jest to osoba, która powinna być na podsumowaniu roku kulturalnego w mieście UNESCO? W mieście, które szczyci się najstarszą orkiestrą? – pytał.

Robert Bąkiewicz z kolei odwiedzał ostatnio Zamość w związku z rozprawą w Sądzie Rejonowym. Odpowiada za prowadzenie bezprawnej agitacji w tamtejszym ratuszu, gdzie straszył przed polityką migracyjną Tuska i Trzaskowskiego, jeśli ten drugi zostanie prezydentem.

Czytaj też:

Co zrobiłby w razie wojny? Maleńczuk szczerze o swojej decyzjiCzytaj też:

Bąkiewicz oficjalnie nie ma nic. „Już raz robił z siebie dziada, żeby uciec od długów”