Przeliczono wszystkie głosy na Łotwie. Rekordowy wynik partii premiera

Po przeliczeniu głosów ze wszystkich 1059 lokali Zjednoczona Lista premiera Andrisa Kulbergsa uzyskała 35,3 proc. poparcia. Według wstępnych danych Centralnej Komisji Wyborczej oznacza to 41 mandatów w 100-osobowym Sejmie XV kadencji, o jeden mniej niż wskazywały wcześniejsze wyniki. To najlepszy rezultat jednej siły politycznej od 1993 roku. Agencja LETA określa zwycięstwo centrowego sojuszu jako miażdżące. Jednocześnie frekwencja wyniosła 51,8 proc. i była najniższa od lat 90.

Kulbergs ma możliwych partnerów. Koalicja dałaby 58 mandatów

Według komentatorów telewizji LTV najbardziej prawdopodobny jest rząd Zjednoczonej Listy, Sojuszu Narodowego i Nowej Jedności byłej premier Eviki Siliny.

Sojusz Narodowy uzyskał 8,9 proc. głosów i 10 mandatów. Nowa Jedność zdobyła 6,3 proc. oraz siedem miejsc. Trzy ugrupowania miałyby łącznie 58 posłów, czyli większość w stuosobowej izbie. To scenariusz rozmów koalicyjnych — skład nowego rządu nie został jeszcze przesądzony.

Do parlamentu wejdą także socjaldemokratyczni Postępowcy, którzy z wynikiem 7,9 proc. zdobyli 10 mandatów.

Spór o pomoc Ukrainie. Co zapowiada premier Łotwy?

Kulbergs deklaruje dalsze wsparcie Ukrainy i twardy kurs wobec Rosji. W noc wyborczą przekonywał, że więzi gospodarcze z Moskwą tworzą słabość, którą Kreml może wykorzystać. W kampanii obiecywał też lepszą ochronę przed dronami oraz utrzymanie wydatków obronnych na poziomie 5 proc. PKB, jednym z najwyższych w NATO.

Odmienne stanowisko zajmuje Julia Stepanenko, liderka sojuszu Suwerennej Władzy i Związku Młodych Łotyszy. Jej formacja, wspierająca rosyjskojęzyczną mniejszość, zdobyła 11,7 proc. głosów i 15 mandatów. Stepanenko chce wstrzymania pomocy wojskowej dla Ukrainy i dyplomatycznego rozwiązania konfliktu z Rosją.

Drugie miejsce zajęła prawicowo-populistyczna Łotwa na Pierwszym Miejscu: 13,1 proc. i 17 mandatów. Ugrupowanie opowiada się za współpracą z NATO i USA oraz członkostwem Ukrainy w UE. Obie formacje mają razem 32 miejsca.

Cztery miesiące u władzy. Teraz czas na realizację obietnic

47-letni Kulbergs został premierem pod koniec maja, po upadku rządu Siliny. Kryzys wywołał incydent z ukraińskimi dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Łotwy i uderzyły w magazyn ze zbiornikami paliwa. Kulbergs obiecywał sprawniejsze państwo, mniej biurokracji i ograniczenie wydatków publicznych. Po wyborczym sukcesie musi zbudować trwałą koalicję i pokazać, że potrafi zrealizować zapowiadane zmiany.

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