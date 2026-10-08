Skandaliczne słowa posła Konfederacji do dziennikarki TVP. „Przekroczył nieprzekraczalną granicę”

W środę 7 października w programie „Bez trybu” emitowanym na antenie TVP Info dziennikarka Justyna Dobrosz-Oracz udostępniła nagranie rozmowy z przedstawicielem prawicy.

Skandaliczne słowa Berkowicza w stronę dziennikarki

– Opłacany z naszych podatków poseł Konfederacji Konrad Berkowicz przekroczył dziś dotąd nieprzekraczalna granicę – oceniła Dobrosz-Oracz. Następnie dziennikarka pokazała fragment rozmowy z politykiem, gdzie pyta Berkowicza, czy był w wojsku.

Ten unikał odpowiedzi na pytanie, tłumacząc, że nie ma czasu, bo „zaczynają się głosowania” , po czym dodał: – Poza tym rozmawiam z dziennikarzami, a nie z kurtyzanami. – Pan mnie obraża i pan zostanie pozwany – odpowiedziała mu Dobrosz-Oracz.

Po upublicznieniu nagrania przez dziennikarkę Berkowicz odniósł się do niego w serwisie X. „Przekroczyłem nieprzekraczalną granicę. Przepraszam wszystkie kurtyzany” – napisał przedstawiciel Konfederacji.

Politycy prawicy reagują na słowa Berkowicza

Do słów polityka odniósł się m.in. lider Konfederacji. „Dobrosz-Oracz jest oczywiście obrzydliwą propagandystką, myślę o niej jak najgorzej, uważam, że szkodzi debacie publicznej i w żadnym wypadku nie powinna być brana poważnie, ale Konrad Berkowicz oczywiście przegiął, te słowa nigdy nie powinny paść” – stwierdził Sławomir Mentzen. Dodał także: „jutro mamy debatę budżetową, będziemy mówić o zbliżającej się katastrofie. To jest znacznie ważniejsze od tego, jak kto kogo obraził” .

Wypowiedź Berkowicza skomentował też Dariusz Matecki z PiS-u. „Spodziewaj się pozwu. Od pań kurtyzan. Co te kobiety są winne, że porównujesz je do kogoś takiego jak ona?” .

Z kolei były członek partii Janusz Korwin-Mikke przypomniał swój post z sierpnia 2025 roku. Opublikował wówczas zdjęcie dziennikarki i napisał: „ona miejsca pomyliła. Nie ten strój i nie to miejsce. Albo i ten strój, ale nie to miejsce” . Pod nową publikacją z 7 października odniósł się do posta i dodał: „no i znów miejsca pomyliła” .

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