Najgorsze za nami? Szef MSZ Ukrainy mówi o przełomie w relacjach z Polską

Szef ukraińskiej dyplomacji w wywiadzie dla RBK-Ukraina zapewnił, że ekshumacje polskich ofiar ukraińskich nacjonalistów na terenie obecnej Ukrainy będą kontynuowane.

— Z naszej strony nie będzie żadnych przeszkód w ekshumacjach. Ten proces powinien funkcjonować — powiedział Andrij Sybiha.

Minister zaznaczył, że kwestie te powinny być omawiane przede wszystkim z historykami. Zaapelował również, by nie upolityczniać tego procesu.

Relacje z Polską „uporządkowane”. Sybiha wskazuje na bezpieczeństwo

Sybiha ocenił, że stosunki Warszawy i Kijowa zostały uporządkowane pod względem dyplomatycznym. Wskazał, że współpraca rozwija się na wielu poziomach, a w tym obszarze nastąpiła normalizacja.

Według ministra dobrosąsiedzkie relacje leżą w interesie obu narodów. Są też wspólną koniecznością wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa Polski i Ukrainy. Andrij Sybiha podkreślił, że Kijów pozostaje otwarty na rozmowy z partnerami.

„Polacy udzielili nam pomocy”

Szef MSZ Ukrainy zwrócił uwagę na polskie wsparcie wojskowe. Jak powiedział, Warszawa odpowiedziała na prośbę o dostarczenie amunicji potrzebnej do zestrzeliwania dronów z napędem odrzutowym.

— Praktycznie nie mieliśmy takiej amunicji, a Polacy udzielili nam pomocy — zaznaczył Sybiha.

Sybiha podziękował Radosławowi Sikorskiemu i wspomniał o rozmowie ukraińskiego prezydenta z Donaldem Tuskiem. Wyraził też wdzięczność za udział polskiego premiera w szczycie Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej, który odbył się 18 września w obwodzie iwanofrankiwskim. Według ministra Tusk przyjechał z dużym pakietem pomocy obronnej.

Kolejne pakiety pomocy. Sybiha o korzyściach dla Polski

Minister poinformował, że przygotowywane są następne pakiety pomocy wojskowej, ważne dla obrony Ukrainy. Współpracę z Warszawą określił jako strategiczne partnerstwo przynoszące wzajemne korzyści. Przypomniał także, że Polska dołączyła do koalicji antybalistycznej. Osiągnięcie tego rezultatu przypisał przywództwu premiera Tuska. W jego ocenie udział w koalicji w perspektywie strategicznej znacząco wzmocni również bezpieczeństwo Polski.

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