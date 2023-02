Kukiz przyznaje: Nie mam już prywatnych pieniędzy na tyle, żeby dopłacać do polityki

Paweł Kukiz powiedział na antenie radiowej Trójki, że przez kilka lat dopłacał do polityki z prywatnych pieniędzy, ale nie ma już ich na tyle, by dalej to robić. – Partie otrzymują subwencje partyjne, mają fory w całym procesie wyborczym – zaznaczył.