Niecodzienny przebieg debaty z Sośnierzem. „Jesteś garbaty i śmierdzi ci z pyska”

W ostatnich wyborach Dobromir Sośnierz dostał się do Sejmu z list Konfederacji, ale w 2022 roku wraz z Arturem Dziamborem i Jakubem Kuleszą wystąpił z tej partii i przez ostatnie miesiące współtworzył partię Wolnościowcy. Teraz Sośnierz wrócił do partii Sławomira Mentzena, która ma duże szanse być po wyborach języczkiem u wagi przy tworzeniu nowego rządu.

Mentzen skarżył się na procedury. Sośnierz: post był żartem

Dyskusja w Polsat News z udziałem polityka tej partii miała niecodzienny przebieg. Prowadząca Agnieszka Gozdyra zwróciła uwagę posłowi, że mówi o rzekomej okupacji Polski przez Brukselę za pośrednictwem dyrektyw, ale jego partia nie może „ogarnąć” założeń rejestracji komitetu wyborczego w Polsce. Przytoczyła wpis Sławomira Mentzena, w którym skarżył się na procedury z tym związane.

– Pan Mentzen nie wiedział, że żeby założyć konto bankowe, to trzeba mieć NIP i REGON…–zauważyła prowadząca.

– Wiedział, ale śmiał się tylko z tego – bronił kolegi Sośnierz. – No nie śmiał się, widziałam sążnisty post z 12 sierpnia, że jest zdziwiony, a pan mówi o dyrektywach unijnych tyle, panie pośle… – oponowała Gozdyra. – Widziałem ten post, wyśmiewał się. Pani nie umie czytać ze zrozumieniem – upierał się Dobromir Sośnierz. W końcu nie wytrzymał. – Odpowiedziałem pani na konkretne pytanie. A pani mówi: ale w ogóle to jesteś garbaty i śmierdzi ci z pyska. To jest na tym poziomie dyskusja! – wypalił polityk.

– To ja się nie znam na żartach konfederackich? – pytała prowadząca. – Nie tylko pani – powiedział obecny w studiu Ryszard Petru.

– Jak ja pani odpowiedziałem na pytanie, to pani mówi o czymś zupełnie innym. Nie przeczytała pani tekstu, który jest nabijaniem się z biurokracji i powolności – mówił polityk Konfederacji. Ostatecznie nie zgodził się z prowadzącą.

