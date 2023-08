Zacięta rywalizacja między PiS i PO w najnowszym sondażu. Co z Konfederacją?

Do wyborów parlamentarnych zostało niecałe 60 dni. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „Super Expressu” wynika, że Prawo i Sprawiedliwość ma obecnie największe szanse na zwycięstwo w jesiennych wyborach parlamentarnych. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 35,6 proc. ankietowanych. Oznacza to wzrost w porównaniu do poprzedniego sondażu o 2,5 pkt proc.

PSL przed Konfederacją w najnowszym sondażu

Na drugim miejscu uplasowała się Platforma Obywatelska. Oddanie głosu na partię Donalda Tuska zadeklarowało 31,1 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 0,6 pkt proc. Na podium znalazła się również Trzecia Droga. Porozumienie wyborcze Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego mogłoby liczyć na 10,7 proc. głosów. Chociaż oznacza to spadek poparcia o 0,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania, dla tej formacji jest to jeden z lepszych wyników sondażowych od wielu tygodniu.

Poselskie mandaty trafiłyby także do polityków Konfederacji. Partia m.in. Krzysztofa Bosaka, Grzegorza Brauna i Sławomira Mentzena mogłaby liczyć na poparcie w wysokości 10,4 proc. a więc o 0,8 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu. Stawkę zamyka Lewica z wynikiem 8,9 proc. a więc o 0,3 pkt proc. lepszym niż przy wcześniejszym sondażu.

Jak wyglądałby podział mandatów?

Na podstawie wyników sondażu przeprowadzono symulację podziału mandatów. Wynika z niej, że PiS nie miałoby szans na samodzielne rządy. Jarosław Kaczyński mógłby liczyć na 219 mandatów. Platforma Obywatelska miałaby w Sejmie 199 przedstawicieli a Konfederacja wprowadziłaby do budynku przy Wiejskiej 42 parlamentarzystów.

