Wyniki exit poll. Trzecia Droga: Skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo

W niedzielę, 15 października w Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Tuż po 21:00 w Telewizji Polskiej, Telewizji Polsat oraz TVN-ie pojawiły się wyniki wstępnego badania poparcia.

Trzecia Droga. Wieczór wyborczy

Zgodnie z sondażem Ipsos na podium znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,8 proc., Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 31,6 proc. oraz Trzecia Droga, na którą głos oddało 13 proc. wyborców.

Do sondażowych wyników wyborów odnieśli się przedstawiciele Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniali, że chociaż cierpliwie czekają na oficjalne dane, to 15 października „Trzecia Droga się zaczyna”. – Skończyły się w Polsce kłótnie i rozdawnictwo, a zaczęła się współpraca i inwestycje w naszą przyszłość – przekonywał Hołownia.

Hołownia i Kosiniak-Kamysz o wynikach

– Zakończyły się wybory (...) Każdy wyborca od jutra będzie tak samo zaopiekowany – zapewniał Kosiniak-Kamysz. Oświadczył, że Polska będzie „najsilniejszym państwem w Europie”. – Bierzemy odpowiedzialność za Polskę (...) Bierzemy ją nie dla siebie – nie głosujcie na moje czy jego marzenia – zagłosujcie na swoje – dodał lider Polski 2050.

Reprezentanci Trzeciej Drogi podziękowali swojemu zespołowi oraz bliskim. – Nie zawiedziemy was, tak jak chcemy nie zawieść naszych wyborców – zwrócili się do swoich partnerek. Wyrazili również wdzięczność wobec sympatyków. – To wy jesteście autorami tej nadziei, która wypełnia ten dzisiejszy wieczór – stwierdził Hołownia.

Do wyborców zwrócił się także Kosiniak-Kamysz. – Dziękujemy wam, że tak wiele osób zaufało dziś (...) inicjatywie, bez której demokracja by nie zwyciężyła. Bez Trzeciej Drogi nie byłoby tego zwycięstwa – dodał.

