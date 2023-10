Tomczyk o sformowaniu rządu. „Jeśli prezydent tego nie zrobi…”

Gościem TVN24 był Cezary Tomczyk. Prowadzący Konrad Piasecki zauważył, że cząstkowe wyniki wyborów podane przez PKW na razie różnią się od wyników late poll, jednak wiceprzewodniczący PO mówił, że podchodzi do danych z optymizmem.

– Nie mam żadnych wątpliwości, że koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy dojdzie do skutku. To jest naturalna koalicja, na którą Polacy oddali swój głos – powiedział Tomczyk.

Prowadzący pytał, jak opozycja będzie przekonywać prezydenta z innego obozu politycznego do akceptacji kandydata zjednoczonej opozycji w roli premiera zamiast kandydata PiS. – To będą apele, prośby i oczekiwania czy żądania i próba presji? – pytał.

Tomczyk o prezydencie: Powinien uszanować wolę narodu

– Największą presją na prezydenta są głosy Polaków i Polek. Prezydent Andrzej Duda dostał ponad 10 mln głosów, obóz demokratyczny około 11 mln. Naród zdecydował, kto ma rządzić. Nie będzie o tym decydował ani Andrzej Duda, ani Andrzej Dera ani Jarosław Kaczyński. Dziś uważam, że pierwszą misją prezydenta jest uszanowanie woli narodu. Jeśli tego nie zrobi, to będzie jego wizerunkowy i polityczny koniec. Oni (PiS- red.) będą chcieli kuglować, ale jak wyniki staną się jasne, to prezydent nie ma wyjścia – mówił Tomczyk.

Tomczyk odpowiedział, że zgodnie z konstytucją prezydent ma swoją prerogatywę, ale powinien zaproponować misję stworzenia rządu temu, który jest w stanie dostać wotum zaufania w Sejmie.

– Nie ma w tej sprawie poważnych analiz konstytucyjnych, cokolwiek by nie powiedzieć, prezydent nie ma związanych rąk – powiedział Piasecki.

– Nie chodzi o to, że mamy wpisane w konstytucji zasady, które ograniczają prezydenta. Jest w niej zapis dotyczący wybrania rządu, który jest w stanie dostać wotum zaufania. Prezydent musi mieć to z tyłu głowy. Żądamy, by obóz demokratyczny mógł wybrać swojego kandydata na premiera. Naturalnym kandydatem jest Donald Tusk– powiedział.

Jak się wyłania rząd? Co mówi o tym konstytucja?

Procedurę formułowania nowego rządu po wyborach precyzyjnie określa konstytucja.

Prezesa Rady Ministrów desygnuje prezydent. Zwyczajowo przyjęło się, że jest nim reprezentant partii lub koalicji partii, która dysponuje większością w Sejmie. Zgodnie z dotychczasową praktyką prezydenci desygnowali raczej kandydata wskazanego przez większość, licząc się z tym, że musi on później uzyskać poparcie w Sejmie. Formalnie głowa państwa nie ma tutaj jednak żadnych ograniczeń. Więcej piszemy o tym tutaj.

