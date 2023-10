Wyniki wyborów 2023. Najnowsze dane PKW

Frekwencja w wyborach parlamentarnych z blisko 30 proc. obwodów (28,56 proc.) wyniosła 71,99 proc.

– Takiej frekwencji w dziejach III RP nie było – zaznaczył szef PKW Sylwester Marciniak. – Siłą rzeczy najwcześniej schodzą protokoły z mniejszych obwodów – mówił. Zaznaczył, że dane mogą się jeszcze zmienić. Po godz. 10:00 poparcie dla komitetów wyglądało następująco:

PiS – 40,05 proc. KO – 26,38 proc. Trzecia Droga –14,12 proc. Lewica – 8,03 proc. Konfederacja – 7,37 proc. Bezpartyjni – 1,87 proc. Frekwencja w referendum po przeliczeniu głosów z 28,56 proc. obwodów wyniosła 43,53 proc., co oznacza, że jest ono niewiążące.

Dane cząstkowe są na bieżąco aktualizowane na stronie PKW. Pietrzak dodała, że Komisja „cały czas liczy na to, że we wtorek uda się podać oficjalne wyniki wyborów”.

Wybory 2023. Wyniki sondażu late poll

Z sondażu late poll wynika, że wybory wygrało PiS z przewagą kilku punktów procentowych nad KO. Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło z wynikiem 36,6 proc. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z głosami 31 proc. wyborców, a podium zamknęła Trzecia Droga, którą poparło 13,5 proc. uczestników sondażu. Kolejne miejsca zajęły Lewica (8,6 proc.) i Konfederacja (6,4 proc.).

W takim układzie sił PiS może liczyć na 198 mandatów, KO na 161, Trzecia Droga – 57, Nowa Lewica 30, a Konfederacja – 14. Do samodzielnego rządzenia w Sejmie potrzeba minimum 231 mandatów, natomiast do większości konstytucyjnej – 307. Zgodnie z wynikiem sondażu late poll mandaty opozycji sumują się do 248.

