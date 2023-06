Ten sondaż może zmartwić PiS. Tak Polacy ocenili marsz Tuska

Na początku maja lider PO Donald Tusk wezwał Polaków, by przyjechali do stolicy i 4 czerwca wzięli udział w marszu w rocznicę pierwszych, częściowo wolnych, wyborów parlamentarnych w Polsce po II wojnie światowej. Warszawski marsz okazał się sukcesem frekwencyjnym PO, a tego dnia w wielu miastach w Polsce odbyły się podobne wydarzenia. Były sztabowiec PiS Marcin Mastalerek ocenił, że marsz 4 czerwca w Warszawie był sukcesem Donalda Tuska i dodał, że PiS „nie wymyśliło z wyprzedzeniem tego, co trzeba robić”.

Marsz 4 czerwca. Co mówią respondenci niezdecydowani?

Pracownia United Surveys sprawdziła dla Wirtualnej Polski, jak Polacy oceniają marsz 4 czerwca.

Wyraźna większość respondentów (63,7 proc.) uznała to za sukces opozycji, przy czym 26,6 proc. opowiedziało się za opcją "zdecydowanie", a "raczej sukces" wybrało 37,1 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było 27 proc. ankietowanych. Za zdecydowaną porażkę opozycji marsz uznało ledwie 6,7 proc. osób. 20,3 proc. stwierdziło, że marsz „raczej” był porażką.

Ciekawie wyglądają wyniki w podziale na preferencje wyborców. Nie jest zaskoczeniem, że 61 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy stwierdziło, ze marsz był porażką. Przy tym 25 proc. elektoratu rządzącej koalicji oceniło, że 4 czerwca „raczej” był sukcesem organizatorów. Wśród wyborców niezdecydowanych 74 proc. respondentów oceniło marsz pozytywnie (z czego 68 proc. „raczej” uznało go za sukces).

Z sondażu przeprowadzonego w czerwcu przez IBRIS dla rp.pl wynika, że aż 61 proc. Polaków uważa, że to Donald Tusk jest obecnie liderem opozycji w Polsce. Między nim a kolejnym politykiem na liście jest spory dystans. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którego wskazało łącznie 18 proc. respondentów.

