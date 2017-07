Morawiecki: Prezydent źle zrobił, że wetował te dwa rozstrzygnięcia

– Pan prezydent źle zrobił, że wetował te dwa rozstrzygnięcia legislacyjne, które czekały już właściwie kilkadziesiąt lat. To właściwie odkłada na pół roku albo na rok całą sprawę sądownictwa. Można mieć zastrzeżenia do tych ustaw, ale moim zdaniem trzeba je puścić, realizować, bo to by poprawiło stan sprawiedliwości w Polsce – powiedział polityk koła Wolni i Solidarni.

W trakcie swojego orędzia tuż przed spotkaniem z prezesem KRS i I Prezes Sądu Najwyższego, prezydent Andrzej Duda poinformował, że zawetuje ustawę o Sądzie Najwyższym i ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jak przyznał, projekt ustawy nie był mu przedstawiony jako prezydentowi. Jak mówił, konsultował swoją decyzję z politykami, prawnikami, socjologami i filozofami. Przyznał, że najbardziej uderzyła go wypowiedź Zofii Romaszewskiej, która powiedziała mu: „Panie prezydencie, ja żyłam w państwie, w którym Prokurator Generalny miał niewiarygodnie mocną pozycję i nie chciałabym do takiego państwa wracać”. – Chcę powiedzieć jasno i wyraźnie: nie ma u nas tradycji, żeby Prokurator Generalny mógł ingerować w pracę SN. Zgadzam się ze wszystkimi, którzy twierdzą, że tak być nie powinno i nie wolno do tego dopuścić – podkreślił prezydent.