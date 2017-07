Wiceminister podważa słowa Dudy i zarzuca mu „nieprawdę”

– Ubolewam nad tym, że projekt ustawy o Sądzie Najwyższym przed złożeniem w Sejmie nie został mi przedstawiony jako prezydentowi i nie mogłem odbyć konsultacji – powiedział w poniedziałek Andrzej Duda w czasie swojego wystąpienia, kiedy informował, że zawetuje dwie ustawy dotyczące reformy sądownictwa.

Do słów prezydenta odniósł się we wtorek Patryk Jaki, który stwierdził, że „nie jest prawdą to, że ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym nie były konsultowane z Andrzejem Dudą”. – Przyjdzie czas pewnie, że będziemy więcej na ten temat mówili – dodał. Wiceminister sprawiedliwości zwrócił uwagę na słowa prezydenta, który mówił, że jak będą 3/5, czyli większość kwalifikowana, którą wybierana będzie w Sejmie część członków KRS, to te ustawy podpisze. – No było 3/5, i co? – pytał.

Polityk przekonywał, że ustawy przygotowane przez PiS „zapewniają niezależność sędziom od nacisków”. – Największym problemem sędziów było dzisiaj to, że prezes sądu miał władztwo nad ich karierą. Jeżeli sędzia liniowy nie zrobił tego, co na przykład chciał prezes sądu, teoretycznie, to prezes mógł przenosić sędziego gdzie chciał – wyjaśniał Jaki.