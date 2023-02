Nowe zasady bierzmowania. Kogo dotyczą i co się zmieniło?

– Bardzo zależy nam na młodych ludziach, aby ich przyprowadzić do Pana Jezusa. Jednym z takich dobrych środków jest czas przygotowania do bierzmowania. Dzięki Bogu w naszej diecezji wielu młodych chce przystąpić do tego sakramentu – mówił w rozmowie z Katolicką Agencją Informacyjną biskup Damian Bryl. Jego zdaniem potrzeba ujednolicenia sposobu przygotowania do sakramentu bierzmowania jest zauważalna. Zaznaczył również, że bardzo zależy mu na łączeniu młodych ludzi z parafią.

Jakie zmiany nastąpią w przygotowaniach?

W nowej instrukcji zaproponowanej przez biskupa kaliskiego znaleźć można m.in. informacje na temat czasu trwania przygotowań. Choć aktualnie obowiązujące ogólnokrajowe zarządzenie Konferencji Episkopatu Polskiego określa optymalny czas na trzy lata, to w zaproponowanej instrukcji wynosi on dwa. Różnica obejmuje również wiek, w którym młodzież przystąpić ma do przygotowań. W obowiązującym zarządzeniu jako moment rozpoczęcia katechezy poprzedzającej przyjęcie sakramentu proponowana jest klasa VI, zaś w nowej instrukcji zwierzchnika diecezji kaliskiej – VIII.

Co jeszcze proponuje instrukcja?

– Bardzo ważne jest, żeby młodzież przyjmowała sakrament bierzmowania w rodzinnej parafii. W instrukcji proponujemy, żeby kandydaci do bierzmowania spotykali się w małych grupach, rozmawiali o wierze, a potem, żeby to co usłyszą mogli przeżyć na przygotowanej specjalnie dla nich liturgii – mówił bp Bryl. – Kładziemy także nacisk na spotkania z rodzicami, ponieważ oni są odpowiedzialni za religijne wychowanie własnych dzieci – dodał biskup kaliski.

Kogo dotyczą zmiany?

Choć istnieje już przyjęte przed paroma laty przez episkopat ogólnopolskie zarządzenie, to zawiera ono jedynie wskazania. Nowa instrukcja powstała w celu ujednolicenia ich na terenie diecezji kaliskiej i obowiązywać będą tylko w niej. – Przez kilka miesięcy w gronie duszpasterzy i katechetów rozmawialiśmy o nowych zasadach. Powstała instrukcja i teraz chcemy, żeby we wszystkich parafiach naszej diecezji w ten sam sposób przygotowywać młodych do przyjęcia sakramentu bierzmowania – mówił biskup kaliski Damian Bryl.

