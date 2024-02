Dziś ostatki, czyli koniec karnawału. Co to za święto?

Ostatki to święto wieńczące karnawał, które tradycyjnie przypada na wtorek poprzedzający Środę Popielcową. Niektórzy rozpoczynają świętowanie ostatków już w tłusty czwartek. W weekend pomiędzy tłustym czwartkiem a ostatkami odbywają się bale i zabawy ostatkowe, które cieszą się w Polsce dużą popularnością. Są one hucznym zamknięciem karnawału.

Co to są ostatki?

Ostatki (inaczej zapusty) to święto ruchome, które przypada zawsze dzień przed Środą Popielcową, rozpoczynającą Wielki Post. W tym roku obchodzimy ostatki 13 lutego. Ma długą tradycję i jest hucznie obchodzone w wielu miejscach Europy. Ostatki zawsze oznaczają huczne zabawy do białego rana, które mają być podsumowaniem karnawału (w tym roku wyjątkowo krótkiego) i przygotowaniem do wejścia w okres pokuty i refleksji, jakim jest Wielki Post.

Tradycja ostatków w Polsce

Tradycja ostatków w Polsce jest ściśle związana z końcem karnawału i początkiem Wielkiego Postu, czasu przygotowań do Wielkanocy. Ostatki, znane również jako śledzik (ze względu na zwyczaj jedzenia śledzi w ostatni dzień karnawału), to ostatni dzień zabaw i hulanek przed okresem 40-dniowej wstrzemięźliwości.

Tradycje ostatków są żywe w wielu regionach Polski, chociaż sposób ich obchodzenia może się różnić w zależności od lokalnych zwyczajów. W niektórych miejscach organizowane są bale maskowe lub inne tematyczne imprezy. Współczesna tradycja hucznych obchodów ostatków łączy elementy tradycyjne z nowoczesnymi formami rozrywki, np. bale przebierańców z zabawą z wodzirejem.

Pączki i faworki w ostatki

W ostatni dzień karnawału staramy się korzystać z możliwości uczestniczenia w rozrywkach, które nie będą dozwolone podczas Wielkiego Postu. W tradycji polskiej ostatki są czasem szczególnie obfitych uczt, gdzie dominują tłuste, mięsne dania. Popularne są także pączki i faworki, znane jako chrust. Tego dnia pod cukierniami i piekarniami ustawiają się po te słodkie przysmaki równie długie kolejki jak w tłusty czwartek.

