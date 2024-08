Zmiany ws. lekcji religii. List z apelem do Andrzeja Dudy o pilne podjęcie działań

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich poinformowało o skierowaniu listu do Andrzeja Dudy. Zawarto w nim prośbę o skierowanie skargi do Trybunału Konstytucyjnego ws. rozporządzenia MEN dotyczącego zmian w nauczaniu religii w szkołach. W piśmie pojawił się apel o „przeciwstawienie się rażącemu łamaniu” porządku konstytucyjnego.

Zdaniem protestujących decyzja Barbary Nowackiej „nie tylko godzi w konstytucyjne prawa uczniów uczęszczających na lekcje religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii, ale także w obowiązujący w Polsce porządek prawny”. Według katechetów zmiany „w praktyce oznaczają pozbawienie uczniów prawa do realizacji podstawy programowej właściwej ich wyznaniu”.

Zmiany ws. lekcji religii. Protest świeckich katechetów

Dodano, że pracę stracą nauczyciele religii, bo po wejściu w życie nowych przepisów dojdzie do redukcji etatów. W liście do prezydenta powołano się m.in. na opinie licznych autorytetów prawniczych. Jednym z argumentów jest to, że „warunki i sposób organizacji nauki religii w publicznych szkołach i przedszkolach ustala się w porozumieniu z kościołami i związkami wyznaniowymi”.

Według Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, które powołuje się na prof. Pawła Boreckiego z Uniwersytetu Warszawskiego, minister edukacji narodowej nie uzyskała takiej aprobaty. „Zatem wydając przedmiotowe rozporządzenie, złamano fundamentalną konstytucyjną zasadę legalizmu stanowiącą, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa” – czytamy.

Apel do Andrzeja Dudy o skierowaniu skargi do TK

„Uważamy, że Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej będzie najwłaściwszym do podjęcia działań wobec tak rażącego naruszenia prawa przez przedstawicieli Rządu. Dlatego raz jeszcze prosimy o pilne postawienie sprawy przed Trybunał Konstytucyjny” – podsumowano.

