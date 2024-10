Halloween niewinną zabawą? Egzorcyści stawiają sprawę jasno

Ks. Eugeniusz Derdziuk i ks. Krystian Charchut w rozmowie z portalem ewtn.pl tłumaczyli, dlaczego katolicy nie powinni obchodzić Halloween. Zaznaczali, że święto to jest niezgodne z katolickimi wartościami.

Egzorcyści o Halloween

Pierwszy z kapłanów powołał się na „Encyklopedię Zagrożeń Duchowych” ks. Aleksandra Posadzkiego, w której mowa o pogańskich korzeniach Halloween. Wspomina się tam o pogańskich druidach, którzy składali ofiary Bogu Śmierci.

Mówił też, że nie jest to zabawa, ale zagrożenie duchowe. – Za tym świętem kryje się głębsza myśl – oswajanie ludzi ze złem, z diabłem, ze śmiercią – podkreślał. Stwierdził, że jest to promowanie strachu i brzydoty, czyli przeciwieństwa piękna i harmonii, które przypisał do wiary katolickiej.

Ks. Derdziuk zauważył, że w nocy 31 października niektórzy sataniści łączą Halloween z czarnymi mszami i innymi demonicznymi praktykami. – To nie jest zabawa – to droga do inicjacji, otwierania drzwi złemu duchowi – ostrzegał.

Egzorcysta proponuje odpowiedź na Halloween

Ks. Charchut zauważał, że odpowiedzią na Halloween może być celebrowanie Uroczystości Wszystkich Świętych. – W kulturze, która coraz bardziej odchodzi od Ewangelii, to święto przypomina nam o domu Ojca, gdzie jest nasza prawdziwa ojczyzna – tłumaczył.

Ks. Krystian Charchut stwierdzał wprost, że katolik nie może obchodzić Halloween. Wyjaśniał, że jest to święto niekompatybilne z „Duchem Chrystusa” i katolickimi wartościami.

– Promowanie kultury śmierci i strachu jest sprzeczne z radosnym świętowaniem Wszystkich Świętych, które ma być dla katolików źródłem nadziei i radości – dodawał ks. Derdziuk.

