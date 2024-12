Arcybiskup ma problemy. Nie obejmie stanowiska?

Arcybiskup Yorku ma objąć nowe funkcje 6 stycznia, na kiedy zaplanowana jest rezygnacja Justina Welby z powodu jego niepowodzeń w prowadzeniu spraw o seksualne wykorzystywanie w Kościele. Stacja BBC w ostatnim czasie przeprowadziła dochodzenia, z którego wynika, że również następca arcybiskupa Canterbury popełniał błędy w walce z molestowaniem.

Popełniał błędy w walce z molestowaniem. Stephen Cottrell, arcybiskup Yorku: Jest mi bardzo przykro

Śledztwo dziennikarskie wykazało, że w przeszłości arcybiskup Cottrell pozwolił jednemu z podległych mu księży pozostać na stanowisku, pomimo zakazu pracy sam na sam z dziećmi nałożonego na księdza oraz wypłaconego odszkodowania.

– Jest mi bardzo przykro, że nie byliśmy w stanie zareagować wcześniej, ale była to sytuacja przeze mnie odziedziczona – przekazał arcybiskup Cottrell w odpowiedzi na śledztwo BBC.

Do głosów wzywających arcybiskupa do rezygnacji dołączyła m. in. Helen-Ann Hartley, biskup Newcastle, która uważa, że to „niemożliwe”, aby Cottrell pozostał arcybiskupem Yorku oraz kierował angielskim kościołem.

Polacy odchodzą od Kościoła. Spadek wiernych

Przy tej sprawie warto zajrzeć na nasze rodzime podwórko. Polacy masowo odchodzą od Kościoła, a jednym z powodów są właśnie niekończące się skandale obyczajowe.

Najnowsze statystyki za 2023 rok wskazują na spadek liczby wiernych Kościoła. W mszach uczestniczy mniej osób, spada liczba udzielanych sakramentów i uczniów uczęszczających na lekcje religii.

Portal TVN24 jako przyczyny tego zjawiska wskazuje demografię i zmiany społeczne. Zdaniem ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego, filozofa i etyka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, również przyczyny wewnątrz Kościoła powodują spadek liczby wiernych.

– Niekończące się skandale obyczajowe – dodał.

Z kolei profesor Arkadiusz Stempin apeluje do rządzących o zmiany prawne odzwierciedlające postępującą sekularyzację.

