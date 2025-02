Nowy komunikat z Watykanu. Są pozytywne informacje

Papież Franciszek już od tygodnia przebywa w szpitalu w związku z zapaleniem oskrzeli, które przerodziło się w obustronne zapalenie płuc. Na całym świecie, w tym w Polsce, wierni modlą się za głowę Kościoła.

Jaki jest stan papieża Franciszka? Watykan wydał nowy komunikat

W czwartek 20 lutego wieczorem Watykan przekazał nowy komunikat o stanie zdrowia papieża.

„Stan kliniczny Ojca Świętego nieznacznie się poprawia. Nie ma gorączki, a jego parametry hemodynamiczne są nadal stabilne. Dziś rano przyjął Komunię, a następnie podjął pracę” – czytamy.

Watykański rzecznik prasowy poinformował też, że papież ma ogniska zapalenia płuc, a nie rozległe zapalenie płuc. Zapewnił też, że Franciszek nadal oddycha samodzielnie, a jego serce funkcjonuje dobrze.

Watykan. Polacy przy grobie Jana Pawła II modlili się za Franciszka

W czwartek, jak co tydzień, miała też miejsce msza odprawiana w Bazylice św. Piotra w kaplicy św. Sebastiana, przy grobie św. Jana Pawła II. Tym razem Eucharystia była wyjątkowa, bo modlono się szczególnie w intencji zdrowia papieża Franciszka, a liturgii przewodniczył i wygłosił kazanie kard. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

Msze koncelebrowało około 160 kapłanów, w tym jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski i regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel. Podczas Eucharystii śpiewała schola polskich sióstr w Rzymie im. św. Jana Pawła II.

– Podczas tej Mszy świętej będę się modlił o zdrowie dla Ojca Świętego Franciszka, i do tej modlitwy, takiej prostej, wszystkich was zapraszam, aby Pan Bóg zachował Piotra – mówił we wstępie do Eucharystii kardynał Grzegorz Ryś.

– W tym miejscu, kiedy jesteśmy przy grobie jednego z Piotrów i modlimy się za Piotra aktualnego, dobrze jest przypomnieć list Ojca Świętego Franciszka do biskupów amerykańskich, niedawno napisany i przesłany, gdzie Papież właśnie o tym dokładnie mówi, że nie wolno zbawiać przy użyciu siły, przemocy, gwałtu, bo zawsze, kiedy to człowiek robi, to robi to kosztem godności człowieka; nie szanując godności człowieka – podkreślał, odnosząc się do listu, w którym Franciszek krytykował politykę administracji Donalda Trumpa.

