Polska msza w Watykanie. Przy grobie Jana Pawła II modlili się za Franciszka

W czwartek 20 lutego, jak co tydzień, miała miejsce msza odprawiana w Bazylice św. Piotra w kaplicy św. Sebastiana, przy grobie św. Jana Pawła II. Tym razem Eucharystia była wyjątkowa, bo modlono się szczególnie w intencji zdrowia przebywającego od tygodnia w szpitalu papieża Franciszka, a liturgii przewodniczył i wygłosił kazanie kard. Grzegorz Ryś, metropolita łódzki.

Watykan. Polacy przy grobie Jana Pawła II modlili się za Franciszka

Msze koncelebrowało około 160 kapłanów, w tym jałmużnik papieski kard. Konrad Krajewski i regens Penitencjarii Apostolskiej bp Krzysztof Nykiel. Podczas Eucharystii śpiewała schola polskich sióstr w Rzymie im. św. Jana Pawła II.

– Podczas tej Mszy świętej będę się modlił o zdrowie dla Ojca Świętego Franciszka, i do tej modlitwy, takiej prostej, wszystkich was zapraszam, aby Pan Bóg zachował Piotra – mówił we wstępie do Eucharystii kardynał Grzegorz Ryś.

facebook

Później hierarcha, nawiązując do obecnej sytuacji politycznej, mówił, że „w naszym świecie namnożyło się różnych zbawców, którzy robią wszystko, żeby świat zbawić siłą: siłą wojska, siłą pieniądza, siłą prawa”.

– W tym miejscu, kiedy jesteśmy przy grobie jednego z Piotrów i modlimy się za Piotra aktualnego, dobrze jest przypomnieć list Ojca Świętego Franciszka do biskupów amerykańskich, niedawno napisany i przesłany, gdzie Papież właśnie o tym dokładnie mówi, że nie wolno zbawiać przy użyciu siły, przemocy, gwałtu, bo zawsze, kiedy to człowiek robi, to robi to kosztem godności człowieka; nie szanując godności człowieka – podkreślał, odnosząc się do listu, w którym Franciszek krytykował politykę administracji Donalda Trumpa.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Jest nowy komunikat

W czwartek rano opublikowano też nowy komunikat dotyczący zdrowia papieża Franciszka.

„Noc minęła spokojnie, Papież wstał i w fotelu zjadł śniadanie” – poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem kanału Telegram.

Dzień wcześniej papieża odwiedziła premier Włoch Giorgi Meloni. Prywatna rozmowa trwała 20 minut. Meloni poinformowała, że Franciszek, mimo złego stanu zdrowia, jest świadomy i komunikatywny. „Jestem bardzo szczęśliwa, że zastałam go przytomnego (...) Żartowaliśmy jak zawsze. Nie stracił swojego słynnego poczucia humoru” – przekazała włoska premier.

Czytaj też:

Papież Franciszek w szpitalu. Padły słowa o „ciężkiej batalii”Czytaj też:

Apel polskich hierarchów o pilne wsparcie dla papieża. Mają konkretną prośbę