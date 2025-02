Premier Włoch u papieża Franciszka. Nowe wiadomości o stanie zdrowia Ojca Świętego

Papież Franciszek, mający 88 lat, został przyjęty do szpitala w piątek rano z powodu pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego zapaleniem oskrzeli, z którym zmagał się od kilku tygodni.

Watykan poinformował, że wstępne badania potwierdziły infekcję dróg oddechowych oraz lekki stan gorączkowy. We wtorek wieczorem Watykan wydał komunikat, w którym poinformowano, że stan kliniczny papieża jest „złożony” z powodu „infekcji polimikrobiologicznej” wymagającej antybiotykoterapii kortyzonowej.

Kontrolna tomografia komputerowa klatki piersiowej wykazała początek obustronnego zapalenia płuc, co wymagało dalszej terapii farmakologicznej.

Giorgia Meloni u papieża Franciszka. Nowe informacje o stanie zdrowia

Giorgia Meloni, która odwiedziła papieża we wtorek (18 lutego), poinformowała, że Franciszek, mimo złego stanu zdrowia, jest świadomy i komunikatywny.

„Jestem bardzo szczęśliwa, że zastałam go przytomnego (...) Żartowaliśmy jak zawsze. Nie stracił swojego słynnego poczucia humoru” – przekazała Meloni w oświadczeniu. Szefowa włoskiego rządu życzyła też Franciszkowi „szybkiego powrotu do zdrowia w imieniu rządu i całego narodu”.

Mimo powagi sytuacji środowe doniesienia wskazują na pewne oznaki poprawy. Watykańskie źródła przekazały, że papież spędził spokojną noc, zjadł śniadanie, a nawet wstał z łóżka i usiadł w fotelu.

Ponadto serce Franciszka funkcjonuje prawidłowo. Jednak ze względu na złożony stan kliniczny zespół medyczny dokłada wszelkich starań, aby chronić papieża przed czynnikami mogącymi pogorszyć jego zdrowie, takimi jak przeciągi. W związku z tym wykluczono możliwość pojawienia się Franciszka w oknie szpitala na modlitwę Anioł Pański.

Apel o modlitwę za zdrowie Franciszka

Wikariusz generalny Rzymu, kardynał Baldassare Reina, zaapelował do wiernych oraz wspólnot parafialnych i zakonnych o modlitwę w intencji papieża. W oświadczeniu podkreślił:

„Śledzimy z uwagą i ufnością doniesienia o stanie zdrowia naszego biskupa papieża Franciszka”.

Dodał również prośbę, aby Pan Bóg dał papieżowi siłę do przezwyciężenia trudności zdrowotnych.

Historia problemów zdrowotnych papieża

Papież Franciszek od młodości zmaga się z problemami zdrowotnymi układu oddechowego. W wieku 21 lat przeszedł poważną operację usunięcia części prawego płuca z powodu ciężkiej infekcji dróg oddechowych. Mimo szybkiego powrotu do zdrowia skutki tego zabiegu są odczuwalne do dziś, czyniąc go bardziej podatnym na infekcje układu oddechowego.

W 2023 roku papież był hospitalizowany z powodu ostrej infekcji płucnej, którą później zdiagnozowano jako zapalenie płuc. Ponadto w ostatnich latach przeszedł operację jelita grubego oraz operację przepukliny brzusznej. Pomimo tych wyzwań zdrowotnych Franciszek utrzymuje intensywny harmonogram spotkań i audiencji.

Wpływ na działalność Watykanu

Obecna hospitalizacja papieża ma znaczący wpływ na działalność Watykanu. Odwołano wszystkie planowane audiencje i uroczystości z udziałem Franciszka do niedzieli włącznie.

W związku z tym kardynał José Tolentino de Mendonça, prefekt Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, przewodniczył Mszy Świętej z okazji Jubileuszu Artystów i Świata Kultury, która odbyła się w niedzielę, 16 lutego. Ponadto spotkanie z artystami planowane na poniedziałek w Cinecittà zostało odwołane ze względu na nieobecność papieża.

