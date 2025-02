Co dzieje się z papieżem Franciszkiem? „Informacje są sprzeczne”

Papież Franciszek hospitalizowany jest w rzymskiej klinice Gemelli. Przed placówką gromadzą się nie tylko dziennikarze, ale też zaniepokojeni wierni, którzy cały czas modlą się o zdrowie Ojca Świętego.

Watykan. Co ze zdrowiem papieża Franciszka?

W lakonicznym komunikacie z wtorku 18 lutego Watykan przekazał jedynie, iż Franciszek ma obustronne zapalenie płuc. Włoskie media w środę 19 lutego dodały, że stan zdrowia papieża przez noc jeszcze się pogorszył. „Il Messaggero” stwierdził nawet, że najbliższe godziny mogą być decydujące, jako że istnieje ponoć ryzyko niewydolności innych organów.

Wypowiadający się dla radia RMF24 watykanista Michał Kłosowski z magazynu „Wszystko, co Najważniejsze” sam udał się przed klinikę Gemelli i opisał polskim mediom zastaną sytuację. – Jestem pod kliniką. Gromadzą się tu ludzie, którzy się modlą, gromadzą się dziennikarze – mówił w środę rano.

– Co do stanu zdrowia papieża – nie wiemy nic więcej. Przede wszystkim dlatego, żeby zapobiec jakimkolwiek plotkom i insynuacjom. Z drugiej strony nie ma też żadnych głosów ze strony lekarzy, żandarmerii, nikogo. Komunikaty Watykanu są z kolei uspokajające. Dzisiejszy, który dostali dziennikarze akredytowani przy Watykanie, mówi o tym, że papież zjadł śniadanie – relacjonował dalej.

– Jest to tak naprawdę kontrargument do tego, co głoszą włoskie media, m.in. że papież jest intubowany. Skoro zjadł śniadanie, to teoretycznie nie ma żadnej intubacji. Te informacje są nikłe i bardzo często sprzeczne, co nie zmienia faktu, że tutejsi dziennikarze, watykaniści, mówią wprost: że przygotowują się na odejście papieża. Dodajmy, że jest to też oczywiste – to jest człowiek, który ma prawie 90 lat – podkreślał Kłosowski.

Watykan. Papież Franciszek w szpitalu

Watykanista zwrócił uwagę na zmianę podejścia w relacjonowaniu choroby papieża. – Widać różnicę w tym, co mówią dziennikarze z zagranicy, a tym, co mówią tutejsi. Jest to zaskakujące. Mam wrażenie, że większość kolegów przygotowywała się na ten najgorszy moment, ale w tej chwili są bardzo wstrzemięźliwi, co też nie jest oczywiste, jak na Włochów – zauważał.

Kłosowski dodawał, że stan papieża na pewno jest poważny, choćby z tego względu, że nie ma on połowy płuca. Cierpi też na problem z rwą kulszową oraz szereg innych schorzeń. Dla otuchy dodał słowa współpracownika Franciszka, który miał zapewniać, że jest to choroba, którą papież pokona.

