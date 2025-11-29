Leon XIV w Błękitnym Meczecie. Kontynuuje tradycję Jana Pawła II

Papież Leon XIV podtrzymał tradycję zapoczątkowaną przez Jana Pawła II i odwiedził zabytkowy Błękitny Meczet w Stambule

Jan Paweł II – pierwszy papież w Błękitnym Meczecie

Polski papież po raz pierwszy wszedł do tej muzułmańskiej świątyni w 1979 roku. Odbywał wtedy swoją pielgrzymkę do Turcji. Wizyta Jana Pawła II w Błękitnym Meczecie miała jednak charakter prywatny i dyskretny. Oficjalnie za pierwszą wizytę głowy kościoła katolickiego w meczecie uważa się inne wydarzenie. W 2001 roku Jan Paweł II odwiedził meczet w Damaszku podczas swojej wizyty w Syrii.

Tradycję zapoczątkowaną przez papieża-Polaka kontynuowali jego następcy. Błękitny Meczet w Stambule odwiedzili Benedykt XVI, Franciszek, a teraz Leon XIV.

Leon XIV w Błękitnym Meczecie

Wizyta aktualnego biskupa Rzymu traktowana jest jako gest otwartości kościoła katolickiego na dialog ze światem muzułmańskim.

Leon XIV odwiedził meczet Sułtana Ahmeda wraz z szefem tureckiego urzędu do spraw religijnym – muzułmańskim duchownym Safim Arpagusem. Papież, wchodząc do świątyni, zdjął buty i progi meczetu przekroczył w białych skarpetkach.

Meczet Sułtana Ahmeda – przykład „klasycznego okresu” sztuki islamskiej w Turcji

Błękitny Meczet to powstała na początku XVII wieku muzułmańska świątynia. Szybko stała się najważniejszym miejscem kultu w Imperium Osmańskim. Oficjalna nazwa świątyni to Meczet Sułtana Ahmeda – powstała na polecenie sułtana Ahmeda Im który rozpoczął trwającą siedem lat budowę w 1609 roku.

Swoją potoczną nazwę (Błękitny Meczet) budowla otrzymała od 21 043 płytek ceramicznych w kolorze turkusu, które umieszczono na ścianach oraz kopule świątyni. Nadają jej one szczególny charakter wraz z wysokim sklepieniem, które oświetlane jest przed 260 okien.

Czytaj też:

Biskupi wzywają do szacunku dla Jana Pawła II. Piszą o próbach zdyskredytowaniaCzytaj też:

„Zmiana o 180 stopni” w krakowskim Kościele. Watykan wysłał wyraźny sygnał