Papież przyjął rezygnację biskupa. W jego sprawie toczy się poważne śledztwo

Papież Leon XIV przyjął rezygnację biskupa Rafaela Zornozy Boya z diecezji Kadyksu i Ceuty w Hiszpanii. Duchowny jest objęty dochodzeniem kościelnym dotyczącym wykorzystywania nieletniego seminarzysty w latach 90., gdy kierował seminarium diecezjalnym w Getafe.

Według przekazów medialnych, ofiara twierdzi, że do nadużyć dochodziło, gdy miała od 14 do 21 lat. W liście skierowanym do Watykanu seminarzysta wskazał również, że Zornoza miał wysłuchać jego spowiedzi i nakłonić do wizyty u psychiatry w celu „wyleczenia” orientacji.

Diecezja Kadyksu i Ceuty zaprzecza zarzutom i podkreśla, że biskup współpracuje w śledztwie prowadzonym przez trybunał kościelny Rota w Madrycie. Duchowny tymczasowo zawiesił działalność „aby wyjaśnić fakty i poddać się leczeniu agresywnej postaci raka”. W komunikacie z 10 listopada diecezja podkreśliła: „Zarzuty dotyczące wydarzeń, które miały miejsce prawie 30 lat temu, są bardzo poważne, ale także fałszywe”.

Zamieszanie w hiszpańskim kościele. Ujawniono wiele nadużyć

Decyzja papieża ma szerokie znaczenie dla hiszpańskiego Kościoła. To pierwszy przypadek, w którym nowy papież przyjął rezygnację biskupa objętego śledztwem kanonicznym za wykorzystywanie nieletniego. „O głośnym przypadku Zornozy Leon XIV rozmawiał 17 listopada z hiszpańskimi biskupami, przybyłymi do Watykanu” – podano w komunikacie.

W ostatnich latach w Hiszpanii ujawniono setki przypadków nadużyć w Kościele. W 2023 r. niezależne śledztwo rzeczników praw obywatelskich dotyczyło 487 przypadków, a hierarchowie kościelni przygotowali raport, w którym stwierdzono 728 przypadków wykorzystywania od 1945 r. Uruchomiono też plan rekompensat dla ofiar, zatwierdzony przez rząd.

Papież nie wyznaczył jeszcze następcy Rafaela Zornozy. Sprawa pozostaje pod nadzorem trybunału Rota, a dalsze decyzje mogą wpłynąć na sposób rozliczania Kościoła z przeszłością.

