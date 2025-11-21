Episkopat o chrzcie dzieci z in vitro. Muszą być spełnione konkretne warunki

Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych potwierdził, że nie można odmówić chrztu dziecku poczętemu metodą in vitro, jeśli spełnione są wszystkie warunki kanoniczne. Podkreślono, że każde dziecko, niezależnie od sposobu poczęcia, posiada godność osobową oraz pełnię praw naturalnych, cywilnych i kościelnych.

W stanowisku przypomniano, że powoływanie do życia dzieci przy użyciu metod sztucznych pozostaje – jak wskazano – „ciężkim naruszeniem porządku moralnego”. Eksperci zwrócili uwagę na praktyki związane z selekcją embrionów, zamrażaniem zarodków i ich ewentualnym niszczeniem lub wykorzystaniem w badaniach. Przypomniano również, że niszczenie zarodków nie różni się moralnie od przerwania ciąży.

Jednocześnie KEP zaznaczył, że szafarz chrztu nie może odmówić sakramentu dziecku, jeżeli proszące o niego osoby są „należycie usposobione” i prawo nie stanowi inaczej. Podstawowym warunkiem pozostaje uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane w wierze katolickiej. W przypadku braku takiej gwarancji chrzest może zostać odłożony z wyjaśnieniem przyczyn.

Chrzest dziecka z in vitro. KEP o szeregu wytycznych

Eksperci wskazali, że w dokumentacji parafialnej powinny być wpisywane dane anagraficzne biologicznych rodziców, również w sytuacji macierzyństwa zastępczego. Dodano, że nie ma możliwości, aby w księdze chrztów jako rodzice dziecka pojawiły się dwie kobiety; przy nieznanym dawcy nasienia pole dotyczące ojca pozostaje puste.

W stanowisku podkreślono także, że osoba transseksualna lub żyjąca w związku homoseksualnym nie może pełnić funkcji chrzestnego, jeżeli istnieje ryzyko zgorszenia lub dezorientacji we wspólnocie. Kościół sprzeciwia się również praktyce odkładania chrztu do czasu samodzielnego określenia płci dziecka czy nadawania imion niezgodnych z płcią genetyczną.

Czytaj też:

Wierni omijają msze święte? „Wolę pusty kościół, niż pełen diabłów”Czytaj też:

Papież Leon XIV apeluje do gwiazd Hollywood. „Nie bójcie się ran świata”