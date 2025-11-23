Biskupi wzywają do szacunku dla Jana Pawła II. Piszą o próbach zdyskredytowania

Dokument został ogłoszony 22 listopada po zakończeniu dorocznych rekolekcji na Jasnej Górze oraz podczas 403. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, którym przewodniczył abp Tadeusz Wojda. Ks. Leszek Gęsiak, rzecznik KEP, poinformował, że obrady poświęcone były sprawom proceduralnym i bieżącym Kościoła, a jednym z głównych punktów była specjalna prośba o szacunek dla papieża Polaka. W apelu podkreślono znaczenie Jana Pawła II dla Polski, Europy i świata.

Biskupi zaznaczyli, że pontyfikat papieża przyczynił się do upadku komunizmu i przywrócenia jedności w Europie. „Tenże papież przypominał nam, że aby ta jedność przetrwała próbę czasu, musi się opierać na chrześcijańskich wartościach. Uczył, że dla jej zachowania szczególnie potrzebna jest międzyludzka solidarność, którą zdefiniował jako jeden i drugi, a nie jeden przeciw drugiemu” – napisano.

Kościelni hierarchowie bronią autorytetu Jana Pawła II. Wskazują na jego nauczanie

W apelu podkreślono duchowe i społeczne dziedzictwo Jana Pawła II. „Szczególne znaczenie ma jego nauczanie, które w sposób jasny i konsekwentny przybliża duchowe bogactwo i światło Dobrej Nowiny, broni prawdziwej wolności, godności i prawa do życia każdego człowieka, ukazuje bezcenną wartość małżeństwa i rodziny, a także pozwala rozumieć współczesne problemy tak, by je skutecznie rozwiązywać” – stwierdzili hierarchowie.

Biskupi przypomnieli, że papież był wyrazistym głosem ubogich i prześladowanych, a jego działalność pozwoliła wielu ludziom odzyskać wiarę, poczucie sensu życia i nadzieję. W związku z próbami zdyskredytowania jego osoby zaznaczono: „Takie działania są niesprawiedliwe i krzywdzące, zwłaszcza że wymierzone są w człowieka, któremu nie tylko Kościół i nasz Naród, ale także cały świat tak wiele zawdzięcza”.

Na zakończenie biskupi podziękowali wszystkim, którzy szanują nauczanie i dziedzictwo Jana Pawła II. „Dziękujemy wszystkim, którzy stają na straży poszanowania nauczania i dziedzictwa oraz uszanowania dobrego imienia św. Jana Pawła II, jednego z największych Polaków w historii naszej Ojczyzny” – napisali duchowni.

