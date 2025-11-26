„Zmiana o 180 stopni” w krakowskim Kościele. Watykan wysłał wyraźny sygnał

Odchodzący na emeryturę arcybiskup Marek Jędraszewski, znany jest głównie z kontrowersyjnych wypowiedzi głównie na temat ideologii LGBT oraz gender, które w jego opinii zagrażają chrześcijańskim wartościom. Krytykował też singli, feministki, ruchy ekologiczne czy edukację zdrowotną w szkołach.

Czy nowy metropolita zdoła odmienić wizerunek krakowskiego Kościoła po odejściu abpa Jędraszewskiego? – Kardynał Ryś jest człowiekiem tej ziemi. Jest dobrze znany krakowskiemu duchowieństwu i wiernym. Wielu pragnęło, żeby tu wrócił, choć on sam publicznie mówił, że to mało prawdopodobne – mówi „Wprost” ks. Jacek Prusak, jezuita.

Kraków – jak przyznaje jezuita – ma dziś same powody do radości, bo „zmiana ta oznacza symboliczny powrót do tradycji duszpasterzy Krakowa”. – To nadaje większą wagę Krakowowi i całej archidiecezji. Po drugie, kard. Ryś to jeden z najbardziej otwartych hierarchów polskiego Kościoła, który dobrze się czuje w przestrzeni akademickiej, co jest niezwykle ważne w kontekście Krakowa – akcentuje ks. Prusak.