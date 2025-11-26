Wyczekiwana zmiana w krakowskiej kurii. Jest następca abp. Jędraszewskiego

Konferencja Episkopatu Polski poinformowała, że Nuncjatura Apostolska w Polsce w południe przedstawiła nowego arcybiskupa metropolitę krakowskiego. Został nim dotychczasowy arcybiskup metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś.

Abp. Marek Jędraszewski odchodzi na emeryturę

Papież Leon XIV przyjął równocześnie rezygnację abp. Marka Jędraszewskiego z posługi arcybiskupa metropolity krakowskiego. Jędraszewski na czele krakowskiego Kościoła stał od 2017 roku, a w lipcu 2024 roku osiągnął wiek emerytalny. Funkcję sprawował do tej pory, ponieważ proces jego następcy przedłużył się.

Krajowe media donosiły, że papież Franciszek nie akceptował kandydatów, których podsuwał mu abp. Jędraszewski. Choroba i śmierć Ojca Świętego dodatkowo wydłużył proces wyboru nowego metropolity krakowskiego. „Gazeta Wyborcza” pisała też o skargach do Watykanu w sprawie pozbawiania księży probostwa i konfliktach Jędraszewskiego.

Kard. Grzegorz Ryś nowym metropolitą krakowskim

Jego następcą został kardynał Grzegorz Ryś, który urodził się w 1964 roku w Krakowie i tam ukończył Wyższe Seminarium Duchowne. Biskupem został w 2011 roku, przyjmując zawołanie Virtus in infirmitate (Moc w słabości). Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim został w 2017 roku. Biret kardynalski otrzymał w 2023 roku. Został członkiem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Kard. Ryś w 2018 roku z rąk prezydenta Andrzeja Dudy odebrał Złoty Krzyż Zasługi za swój wkład w działalność na rzecz rozwoju nauki. W 2023 roku przyznano mu Odznakę „Za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Rada Języka Polskiego w 2019 roku tytułowała go Ambasadorem Polszczyzny w Mowie.

