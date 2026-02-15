Te kierunki znikają ze szkół. MEN stawia na „zawody przyszłości”

Od 1 września 2026 roku szkolnictwo branżowe w Polsce przejdzie poważne zmiany. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt rozporządzenia, który zmienia listę zawodów, w których można się kształcić w szkołach branżowych i technikach.

Część dotychczasowych kierunków uznano za mało przyszłościową, a rekrutacja do tych kierunków zostanie wstrzymana. W ich miejsce pojawią się nowe zawody, które — według resortu — lepiej odpowiadają realiom rynku pracy.

Te zawody znikną ze szkół. Nie będzie naboru

Projekt rozporządzenia przewiduje usunięcie sześciu zawodów. Zmiany obejmują dwie branże: mechanikę precyzyjną oraz ogrodnictwo.

Z listy zawodów w mechanice precyzyjnej mają zniknąć mechanik precyzyjny, optyk-mechanik oraz technik optyk. Z kolei wśród zawodów z branży ogrodniczej wykreślone zostaną ogrodnik, technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu.

Ministerstwo podkreśla, że uczniowie, którzy już uczą się w tych zawodach, będą mogli dokończyć swoje kształcenie. Nowością jest to, że od roku szkolnego 2026/2027 szkoły nie będą mogły przyjmować nowych uczniów na te kierunki.

Nowe kierunki kształcenia. MEN stawia na „zawody przyszłości”

Od 1 września 2026 roku w szkołach pojawi się 11 nowych zawodów. Resort edukacji przekonuje, że są one lepiej dopasowane do potrzeb pracodawców i nowoczesnej gospodarki.

W branży mechaniki precyzyjnej będą to:

monter optoelektroniki — branżowa szkoła I stopnia,

technik optoelektroniki — technikum i branżowa szkoła II stopnia,

technik optyki okularowej — technikum.

W branży ogrodniczej pojawią się między innymi:

agroogrodnik,

ogrodnik terenów zieleni,

technik agroogrodnictwa,

technik architektury krajobrazu i arborystyki,

asystent florystyczny i asystent ogrodniczy (dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną).

Nowością w branży teleinformatycznej będzie technik cyberbezpieczeństwa — kształcenie w technikum.

W nowych zawodach możliwe będzie także organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.

Zmiany nazw i kwalifikacji

Projekt zakłada również korekty w nazwach zawodów i kwalifikacji. Przykładowo, zawód florysty ma zostać przeniesiony ze szkoły policealnej do branżowej szkoły I stopnia. Zmieni się też nazwa jednej z kwalifikacji — zamiast „wykonywanie kompozycji florystycznych” ma obowiązywać określenie „planowanie i wykonywanie kompozycji florystycznych”.

W roku szkolnym 2024/2025 do 1697 branżowych szkół I stopnia w Polsce uczęszczało ponad 212 tysięcy uczniów. Szkoły te stanowią około 12 procent wszystkich szkół ponadpodstawowych. Łącznie szkoły branżowe i technika kształcą ponad 1,22 miliona uczniów.

