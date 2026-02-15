Te kierunki znikają ze szkół. MEN stawia na „zawody przyszłości”

Od 1 września 2026 roku szkolnictwo branżowe w Polsce przejdzie poważne zmiany. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt rozporządzenia, który zmienia listę zawodów, w których można się kształcić w szkołach branżowych i technikach.
Część dotychczasowych kierunków uznano za mało przyszłościową, a rekrutacja do tych kierunków zostanie wstrzymana. W ich miejsce pojawią się nowe zawody, które — według resortu — lepiej odpowiadają realiom rynku pracy.
Te zawody znikną ze szkół. Nie będzie naboru
Projekt rozporządzenia przewiduje usunięcie sześciu zawodów. Zmiany obejmują dwie branże: mechanikę precyzyjną oraz ogrodnictwo.
Z listy zawodów w mechanice precyzyjnej mają zniknąć mechanik precyzyjny, optyk-mechanik oraz technik optyk. Z kolei wśród zawodów z branży ogrodniczej wykreślone zostaną ogrodnik, technik ogrodnik oraz technik architektury krajobrazu.
Ministerstwo podkreśla, że uczniowie, którzy już uczą się w tych zawodach, będą mogli dokończyć swoje kształcenie. Nowością jest to, że od roku szkolnego 2026/2027 szkoły nie będą mogły przyjmować nowych uczniów na te kierunki.
Nowe kierunki kształcenia. MEN stawia na „zawody przyszłości”
Od 1 września 2026 roku w szkołach pojawi się 11 nowych zawodów. Resort edukacji przekonuje, że są one lepiej dopasowane do potrzeb pracodawców i nowoczesnej gospodarki.
W branży mechaniki precyzyjnej będą to:
- monter optoelektroniki — branżowa szkoła I stopnia,
- technik optoelektroniki — technikum i branżowa szkoła II stopnia,
- technik optyki okularowej — technikum.
W branży ogrodniczej pojawią się między innymi:
- agroogrodnik,
- ogrodnik terenów zieleni,
- technik agroogrodnictwa,
- technik architektury krajobrazu i arborystyki,
- asystent florystyczny i asystent ogrodniczy (dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną).
Nowością w branży teleinformatycznej będzie technik cyberbezpieczeństwa — kształcenie w technikum.
W nowych zawodach możliwe będzie także organizowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych.
Zmiany nazw i kwalifikacji
Projekt zakłada również korekty w nazwach zawodów i kwalifikacji. Przykładowo, zawód florysty ma zostać przeniesiony ze szkoły policealnej do branżowej szkoły I stopnia. Zmieni się też nazwa jednej z kwalifikacji — zamiast „wykonywanie kompozycji florystycznych” ma obowiązywać określenie „planowanie i wykonywanie kompozycji florystycznych”.
W roku szkolnym 2024/2025 do 1697 branżowych szkół I stopnia w Polsce uczęszczało ponad 212 tysięcy uczniów. Szkoły te stanowią około 12 procent wszystkich szkół ponadpodstawowych. Łącznie szkoły branżowe i technika kształcą ponad 1,22 miliona uczniów.
Czytaj też:
Co z małymi szkołami? Politycy zdecydowaliCzytaj też:
MEN wycofuje zajęcia ze szkół. „To skrajnie niezrozumiałe”