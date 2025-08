Niejasności w sporze abp. Jędraszewskiego z księdzem Rasiem. To papież decydował?

Dekret o odwołaniu księdza Dariusza Rasia z Bazyliki Mariackiej w Krakowie podało jako pierwsze radio Eska. Dokument podpisać miał papież Leon XIV, a z Watykanu pismo miało trafić do nuncjusza w Warszawie, następnie do arcybiskupa i dalej do zainteresowanego proboszcza. Teraz jednak Onet zauważa, że dekretu nie musiał podpisać sam Ojciec Święty. Wskazuje raczej na prefekta Dykasterii ds. Duchowieństwa.

Odwołanie ks. Rasia. Kto złożył podpis?

— Zdarza się, że papież podpisuje takie rzeczy osobiście, ale faktycznie z pewnością nie jest to powszechna praktyka – mówił w rozmowie z portalem ksiądz, specjalizujący się w prawie kanonicznym. W mediach społecznościowych podpis papieża wykluczał też ks. Kazimierz Sowa.

Dziennikarze zwracają także uwagę na ujawnienie w mediach informacji przed ogłoszeniem jej zainteresowanemu księdzu. Ksiądz Raś miał zostać wezwany do kurii we wtorek na godzinę 19. Faktycznie jednak o decyzji Watykanu kuria wiedziała od kilku dni. Co ciekawe, żadna ze stron od wtorku nie odpowiada na pytania dziennikarzy.

Komunikat kurii w sprawie sporu w Krakowie

„W ostateczności wszystkie trzy zaskarżone przez wspomnianych kapłanów decyzje Metropolity Krakowskiego zostały przez Stolicę Apostolską, po analizie przedstawionych dowodów, potwierdzone w ich zasadniczych częściach i uznane za zgodne z prawem kanonicznym oraz duchem wspólnoty Kościoła Katolickiego” – czytamy w komunikacie kurii, rozsyłanym do polskich redakcji.

„We wtorek odbyła się zgodna z przepisami notyfikacja jednego z takich dekretów. Oznacza to, że decyzje podjęte przez niego wcześniej, dotąd w zawieszeniu ze względu na zaangażowanie Stolicy Apostolskiej, zostają wprowadzone w życie” – podkreślał rzecznik i ekonom krakowskiej kurii, ks. Łukasz Michalczewski.

Interia pisała, że odwołanie księdza Rasia miało związek z zarzutami m.in. nierozliczenia kwoty miliona zł, luksusowego samochodu proboszcza oraz „ustawienia” konkursu na organistę. Proboszcz bazyliki ma jednak w planach wniesienie kolejnego odwołania.

Kraków. Jest już następca księdza Rasia?

Informator Onetu twierdzi, że ksiądz Raś nie dostał od przełożonych żadnych wytycznych. Zasugerowano mu jedynie, że powinien zwolnić parafię, bez wskazania terminu na wykonanie odpowiednich kroków. Wiadomo, że arcybiskup może wyznaczyć tymczasowego administratora parafii.

Onet zaznacza, że wybór kurii padnie na Dyrektor Wydziału ds. Charytatywnych kurii w Krakowie i dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej ks. Mariusz Słoninę. To jeden z najbliższych współpracowników arcybiskupa Jędraszewskiego. On sam odesłał dziennikarzy do rzecznika, który z kolei był niedostępny przez cały dzień.

Czytaj też:

Abp Jędraszewski ograł papieża, decyzja się na nim zemści? „Nie chciałbym być w jego skórze”Czytaj też:

Abp Jędraszewski jedną nogą na emeryturze. Trwa walka o schedę