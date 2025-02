To oni mogą zastąpić papieża Franciszka. Jeden kandydat szczególnie zwraca uwagę

Watykan przekazał niepokojące wieści na temat zdrowia papieża Franciszka. W najnowszym komunikacie poinformowano, że lekarze zdiagnozowali u Ojca Świętego obustronne zapalenie płuc a infekcja przedstawia „złożony obraz kliniczny”. Zapewniono jednak, że papież pozostaje w dobrym nastroju.

Pogorszenie stanu zdrowia papieża wywołało falę spekulacji na temat możliwego następcy. „New York Post” wziął pod lupę kilku kardynałów, którzy są aktualnie faworytami do objęcia Tronu Piotrowego.

Franciszek jest chory. Kto może zostać następnym papieżem?

Wśród kandydatów na kolejnego papieża prym wiedzie aktualni Pietro Paolin. Kardynał jest jednym z najbliższych współpracowników Franciszka – od 2014 roku sprawuje funkcję sekretarza stanu w Watykanie. Zwolennicy Włocha podkreślają, że ma on ogromne doświadczenie w dyplomacji, ponieważ w przeszłości pracował m.in. w Meksyku oraz Nigerii. Duchowny uchodzi za umiarkowanego politycznie.

Znacznie bardziej konserwatywny jest Willem Jacobus Eijk pochodzący z Holandii. Kardynał w jednej ze swoich książek twierdził, że współczesna Holandia to jeden z najbardziej oddalonych od Chrystusa krajów Europy, choć przez wieki tamtejszy Kościół rozwijał się prężnie. W 2015 roku był jednym z autorów książki, w której pojawiła się mocna krytyka pod adresem Franciszka za przyzwolenia na ponowne cywilne małżeństwa.

Do grona konserwatystów należy również Peter Erdo, były przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy. Do godności kardynała wyniósł go jeszcze Jan Paweł II. Węgier był najmłodszym uczestnikiem konklawe po śmierci papieża Polaka. W swoich publicznych wypowiedziach ostro sprzeciwiał się przyjmowaniu migrantów przez państwa Europy oraz praktyce przyjmowania Eucharystii przez rozwiedzionych lub tych, którzy ponownie wzięli ślub.

To oni mogą zastąpić papieża Franciszka

Wśród konserwatywnych kandydatów na następcę Franciszka przewija się także nazwisko Raymonda Burke'a, którego kardynałem mianował Benedykt XVI. Duchowny ostro krytykuje wszelkie przejawy bardziej liberalnego podejścia ze strony papieża. Nie zgadza się m.in. na dopuszczanie rozwodników do Eucharystii. Jest także zwolennikiem mszy łacińskiej.

Nie jest wykluczone, że kolejny papież będzie pochodził z Afryki. Za najmocniejszego kandydata uchodzi aktualnie pochodzący z Konga Fridolin Ambongo Besungu. Franciszek mianował go kardynałem 2019 roku. Rok później dołączył do grupy dziewięciu kardynałów doradców (Rada Kardynałów), którzy służą radą papieżowi w zarządzaniu Kościołem oraz w sprawach reformy Kurii Rzymskiej.

Kolejny papież będzie pochodził z Azji?

Gdyby uczestnicy konklawe chcieli postawić na Azję, największe szanse ma Luis Antonio Tagle. Pochodzący z Filipin duchowny uchodzi za wyjątkowo liberalnego. Nie waha się publicznie krytykować Kościoła za zbyt radykalne podejście do rozwodników oraz osób LGBT. W jego opinii zbyt konserwatywne podejście szkodzi Kościołowi i sprawia, że wierni się od niego odwracają.

Szansę na zastąpienie Ojca Świętego ma także pochodzący z Malty Mario Grech, który jest uważany za umiarkowanego politycznie. Wielokrotnie zaznaczał, że duchowni powinni docierać do tych wiernych, których Kościół wykluczył ze względu na stan cywilny czy orientację seksualną.

