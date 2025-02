Nowy komunikat ws. zdrowia papieża Franciszka. Ten wskaźnik uległ „niewielkiej poprawie”

W zeszły piątek papież Franciszek został przyjęty do szpitala z powodu infekcji i zapalenia oskrzeli. W ostatnich dniach jego stan zdrowia się pogarszał, a lekarze wykryli też początki obustronnego zapalenia płuc.

Stan zdrowia papieża Franciszka. Watykan wydał nowy komunikat

W środę wieczorem Stolica Apostolska wydała nowy komunikat dotyczący stanu zdrowia papieża Franciszka.

„Stan kliniczny Ojca Świętego jest stabilny. Badania krwi, ocenione przez personel medyczny, wykazują niewielką poprawę, zwłaszcza co do wskaźników stanu zapalnego” – czytamy.

Poinformowano też o zajęciach Ojca Świętego. „Po śniadaniu przeczytał kilka dzienników i poświęcił się pracy ze swoimi najbliższymi współpracownikami. Przed obiadem przyjął Eucharystię” – informuje Watykan.

W komunikacie poinformowano też o popołudniowej wizycie premier Włoch Giorgi Meloni. Prywatna rozmowa trwała 20 minut.

Giorgia Meloni już wcześniej poinformowała, że Franciszek, mimo złego stanu zdrowia, jest świadomy i komunikatywny. „Jestem bardzo szczęśliwa, że zastałam go przytomnego (...) Żartowaliśmy jak zawsze. Nie stracił swojego słynnego poczucia humoru” – przekazała włoska premier.

Modlitwa za Papieża Franciszka. Jest apel polskich biskupów

Metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas, zaapelował: „Zintensyfikujmy nasze modlitwy do Boga o szybki powrót papieża do zdrowia”. We wpisie w mediach społecznościowych Galbas dodał również: „Papież Franciszek tak często nas prosi, byśmy się za niego modlili. Robimy to codziennie, ale w czasie jego choroby i pobytu w szpitalu zintensyfikujmy nasze modlitwy do Boga o szybki powrót papieża do zdrowia”.

Podobne wezwanie wystosował arcybiskup Stanisław Gądecki z archidiecezji poznańskiej, wyrażając nadzieję na łaskę uzdrowienia dla Ojca Świętego. „W tym trudnym momencie choroby niech Bóg i Pan nasz obdarzy Franciszka łaską uzdrowienia i umacnia go w cierpieniu” – przekazała archidiecezja w jego imieniu.

