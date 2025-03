Papież Franciszek nie przyjmuje wizyt. Watykan przekazał nowe wieści

W Kurii Rzymskiej odbywają się właśnie rekolekcje, związane z najważniejszym – według wielu teologów – okresem w kalendarzu liturgicznym, czyli wielkim postem. Zwieńczony on zostanie przez najistotniejsze dla katolików wydarzenie – zmartwychwstanie Jezusa, które poprzedzi śmierć.

To ważny temat do rozważań dla chrześcijan. Papież obserwuje rekolekcje w Watykanie online – zarówno rano, jak i po południu. Prowadzi je natomiast ojciec Roberto Pasolini, który jest kaznodzieją Domu Papieskiego.

W tym okresie papieskie audiencje, a także innego rodzaju wydarzenia, były czasowo zawieszane. I tym razem Franciszek nie przyjmuje żadnych wizyt. Jak zauważa Polska Agencja Prasowa, nie opublikowano także tekstu katechezy, napisanego przez papieża, co ma związek z odwołaną audiencją generalną 12 marca.

Nowe wieści o stanie zdrowia papieża Franciszka. Ojciec Święty kontynuuje terapię

A jak ma się Ojciec Święty? Biuro prasowe Watykanu podaje, że wciąż poddawany jest on terapii – oddechowej i motorycznej. Stolica Apostolska pisze także o ewentualnym powrocie Biskupa Rzymu do Domu Świętej Marty (budynku blisko Placu Św. Piotra). Jest to jednak sprawa niepewna, bo – jak wskazują lekarze – głowa Kościoła będzie musiała być poddawana leczeniu w warunkach szpitalnych.

Jak informował włoski dziennik „Il Messaggero”, „leczenie poszpitalne” papieża Franciszka, gdyby ten wrócił do Watykanu, „nie byłoby krótkie”. Potrwać mogłoby kolejnych osiem tygodni. Nieruchomość musiałaby zostać też przystosowana do stałej obecności schorowanego zwierzchnika Kościoła. W Domu Św. Marty obecni byliby specjaliści z zakresu medycyny – to ważne szczególnie w sytuacji, gdyby papież doznał ataku astmy oskrzelowej.

