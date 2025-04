Kościół katolicki będzie miał nowego świętego. Kim jest Carlo Acutis?

Chociaż msza kanonizacyjna Carlo Acutisa zaplanowana została na 27 kwietnia, to już teraz do Asyżu we Włoszech ściągają tłumy pielgrzymów. Mowa w końcu o pierwszym świętym z grona milenialsów, którego szczątki ubrano w adidasy, jeansy i koszulkę, a następnie wystawiono w kaplicy.

Kim był Carlo Acutis?

Carlo Acutis urodził się w Londynie, 3 maja 1991 roku w zamożnej włoskiej rodzinie. Dorastał w Mediolanie, a silna wiara rozbudziła się w nim wraz z przyjęciem pierwszej komunii świętej w wieku 7 lat. Od tamtego momentu codziennie uczęszczał na mszę świętą i modlił się z wykorzystaniem różańca.

W opisach najnowszego świętego Kościoła podkreśla się jego typowe nastoletnie zainteresowania. Lubił spacery po górach, gry komputerowe i spotkania z przyjaciółmi. Angażował się też w zajęcia na rzecz lokalnej społeczności. Nauczał katechizmu w lokalnej parafii i pracował z bezdomnymi.

Na swoim komputerze stworzył prezentację online z ponad setką cudów eucharystycznych, potwierdzonych przez Kościół na przestrzeni wieków. Jego działalność przerwała choroba. W październiku 2006 roku, w wieku zaledwie 15 lat zdiagnozowano u niego białaczkę. Zmarł po 10 dniach w szpitalu w północnych Włoszech.

Carlo Acutis pierwszym świętym milenialsem

Ciało nastolatka przetransportowano do Asyżu, tak jak prosił przed śmiercią. Jego proces kanonizacyjny rozpoczął się ponad dekadę temu z inicjatywy grupy księży oraz znajomych Carla. Wtedy zdecydowano, że szczątki chłopaka trafią do kaplicy, znajdującej się w Santuario della Spogliazione. W 2020 roku Kościół obwołał go „błogosławionym”.

Drogę do świętości utorowały mu dwa potwierdzone przez Kościół cudy. Pierwszy dotyczył niewytłumaczalnego ozdrowienia dziecka w Brazylii. Drugi – całkowitego wyleczenia studenta z Kostaryki, który miał wypadek rowerowy we Włoszech, a którego matka modliła się przy grobowcu Carlo Acutiego.

