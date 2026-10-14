Papież już po zabiegu. Watykan przekazał nowe informacje

W środę (13 października) Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej wydało komunikat – zawiera on najnowsze informacje dot. stanu zdrowia papieża Leona XIV.
Po wykryciu niewielkiej zmiany w klatce piersiowej lekarze zalecili głowie Kościoła katolickiego zabieg med. Choć sprawa od samego początku nie wyglądała na bardzo poważną, to jednak zdecydowano o usunięciu guzka.
W tym celu biskup Rzymu udał się do Polikliniki Gemelli – włoskiego szpitala klinicznego.
Biuro prasowe Watykanu przekazało oficjalnie, że wszystko skończyło się dobrze.
Papież Leon XIV poddał się zabiegowi. „Setki wiernych pod polikliniką”
„Zabieg zakończył się pomyślnie – zgodnie z przewidzianym czasem i przebiegiem. Ojciec Święty powrócił na salę. Dalsze informacje będą przekazywane” – zaznaczono.
Radio Vatican News informowało wcześniej, że pod placówką med., w której znajduje się papież, zebrało się setki wiernych. To m.in. studenci pobliskiego Uniwersytetu Katolickiego Najświętszego Serca Pana Jezusa, osoby starsze czy schorowane.
Najpierw powitali papieża oklaskami, a następnie zapewnili o swojej stałej modlitwie w intencji jego powrotu do zdrowia.
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