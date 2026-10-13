Watykan odwołał audiencje papieża. Leon XIV przejdzie operację

Papież Leon XIV trafi we wtorek 13 października, w późnych godzinach przedpołudniowych, do rzymskiej Polikliniki Gemelli. Informację przekazał dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni.

71-letni papież przejdzie operację usunięcia „małego, zlokalizowanego guzka” z płuca. Zmianę wykryto podczas niedawnych rutynowych badań.

Leon XIV poinformował o operacji

O problemie zdrowotnym papież powiedział osobiście w niedzielę po modlitwie Anioł Pański. Podkreślił, że guzek został wykryty na bardzo wczesnym etapie i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze zalecili jego operacyjne usunięcie. – Idąc za ich radą, zdecydowałem się poddać operacji. Dziękuję za duchową bliskość i powierzam się waszym modlitwom – mówił Leon XIV.

W poniedziałek papież zrealizował wszystkie zaplanowane na poranek audiencje. Nie wziął już jednak udziału w popołudniowej części spotkania zorganizowanego z okazji dziesiątej rocznicy publikacji adhortacji „Amoris laetitia”.

Papież pozostanie w szpitalu około tygodnia

Według informacji Stolicy Apostolskiej pobyt Leona XIV w szpitalu ma potrwać około tygodnia. Prefektura Domu Papieskiego odwołała wszystkie jego audiencje zaplanowane do wtorku 20 października.

Hospitalizacja wymusiła również zmiany w programie watykańskiego spotkania poświęconego rodzinie. Papież nie będzie przewodniczył zaplanowanej na środę 14 października mszy na placu Świętego Piotra. Zastąpi go kardynał Luis Antonio Tagle, proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji i nowy dziekan Kolegium Kardynalskiego. Organizatorzy zapowiedzieli, że podczas nabożeństwa wierni będą modlić się szczególnie o zdrowie papieża.

Leon XIV chciał także osobiście wysłuchać wniosków uczestników spotkania oraz przedstawić własne refleksje. Z tego powodu poprosił, aby końcowy raport nie był na razie publikowany. Papież ma zapoznać się z nim oraz pozostałymi materiałami po wyjściu ze szpitala.

To pierwszy poważniejszy problem zdrowotny Leona XIV od rozpoczęcia pontyfikatu w maju 2025 roku. Do tej pory papież nie zmagał się z istotnymi dolegliwościami i prowadził intensywną działalność.

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